Alcaraz y Djokovic se retiran del Abierto de Madrid por lesión

MADRID (AP) — El Abierto de Madrid está perdiendo algo de poder estelar después de que el viernes Carlos Alcaraz se unió a Novak Djokovic entre los tenistas que se retiraron del próximo torneo de arcilla.

El número 2 del ranking se retiró del Abierto de Barcelona a mitad de semana después de someterse a una prueba en su muñeca derecha, mientras que Djokovic, cuarto de la clasificación mundial, sigue con una lesión en el hombro.

El viernes, Alcaraz dijo que le “duele” anunciar que se perderá el Abierto de Madrid por segundo año consecutivo. El torneo comienza el lunes.

La retirada de Alcaraz en Barcelona se produjo un día después de que pidiera a un entrenador que le trataran la muñeca durante l a victoria por 6-4, 6-2 sobre Otto Virtanen en la primera ronda.

El cuarto del ranking mundial no ha competido desde Indian Wells. Se perdió el Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho y también se saltó el Masters de Montecarlo.

“Madrid, lamentablemente no podré competir en el Abierto de Madrid este año”, publicó Djokovic el viernes en sus cuentas de redes sociales. “Sigo con mi recuperación para poder volver pronto. ¡Hasta pronto!”.

Djokovic ha ganado tres veces el Abierto de Madrid.

“Esperamos verte de vuelta aquí lo antes posible para que podamos disfrutar de tu tenis como lo hemos hecho tantas veces en la Caja Mágica”, señaló el torneo en un comunicado.

Los próximos torneos de Alcaraz y Djokovic son el Abierto de Italia y el Abierto de Francia. Alcaraz ganó ambos títulos el año pasado.

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