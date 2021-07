Alcanzan Bucks las Finales de la NBA

MILWAUKEE.- Los Bucks están de regreso a las Finales de la NBA.

Milwaukees venció como visitante 118-107 a los Halcones de Atlanta, y así se llevó 4-2 la Final del Este.

Bucks no llegaba a unas Finales de la Liga desde 1974 cuando cayeron contra los Celtics de Boston.

Las Finales comenzarán el martes por la noche en la casa de los Soles de Phoenix.

Milwaukee esta noche jugó sin su estrella Giannis Antetokounmpo, quien sigue recuperándose de una molestia en la rodilla, pero eso no fue problema, pues Khris Middleton tomo los controles para sumar 32 unidades, apoyado por Jrue Holiday que sumó 27 tantos.

“Somos un gran equipo, todos aportan y se ha visto en los duelos que no ha estado Giannis. Esperamos que contemos pronto con él, y ahora a pensar en las Finales”, dijo López.

This is what we play for. #NBAFinals pic.twitter.com/CqTXHpXuDB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 4, 2021