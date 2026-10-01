Alcanza Rachel fuerza de huracán frente al Pacífico mexicano

El huracán Rachel avanza a las costas de Jalisco; se suspendieron las clases en 30 municipios del estado como medida preventiva. [Agencias]

El huracán Rachel avanza a las costas de Jalisco; se suspendieron las clases en 30 municipios del estado como medida preventiva. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El clima tropical que avanzó tierra adentro desde el océano Pacífico provocó fuertes lluvias en más zonas de Estados Unidos el miércoles, mientras los meteorólogos anunciaban la formación de otro huracán frente a la costa de México.

Se prevé que Rachel, el nuevo huracán, se intensifique rápidamente y pueda alcanzar una gran magnitud, con vientos sostenidos que superarían los 178 km/h (111 mph). Sin embargo, la tormenta se encontraba a cientos de kilómetros (millas) mar adentro y no representaba ninguna amenaza para tierra.

En tanto, distintas partes de Nuevo México lucían cada vez menos como en los meses de sequía que vaciaron los embalses y provocaron que varios osos hambrientos deambularan por vecindarios en busca de comida. El miércoles marca el final del segundo mes más lluvioso registrado en Albuquerque, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional que se remontan a los años de 1800.

Las advertencias de inundación en el estado del suroeste seguían vigentes, a pesar de que la tormenta se desaceleró.

“Hay mucha agua estancada en los campos y cerca de algunas viviendas”, afirmó Greg Lundeen, meteorólogo del Servicio Meteorológico refiriéndose a una zona donde el agua desbordó una pequeña presa.

Las aguas de la inundación amenazaban la famosa cosecha de chile del estado en plena temporada de recolección. El río Bravo, conocido en Estados Unidos como río Grande, que se había secado a lo largo de un extenso tramo del estado, ahora se desborda.

El patrón húmedo y tormentoso es coherente con un año de El Niño, con actividad de tormentas del Pacífico por encima del promedio.

El clima húmedo avanza lentamente hacia el este

Desde Colorado y a través de las Grandes Llanuras hasta Iowa, cayeron hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia el martes, extendiéndose hasta el miércoles, y en algunas zonas se registraron cantidades aún mayores.

Se esperaban más tormentas en Texas y Oklahoma después de que una en Amarillo, Texas, inundó calles y generó un tornado la noche del martes. Los acumulados de tormenta en el área de Amarillo superaron los 9 cm (3,5 pulgadas).

El fenómeno meteorológico correspondía a los remanentes de sistemas tropicales, incluido el huracán Polo, un fenómeno de categoría 3 que tocó tierra la noche del lunes en la península de Baja California y luego más hacia el interior.

En el sur de Nuevo México, las lluvias continuas amenazaban con pudrir los chiles rojos mientras concluye la cosecha. El moho y las enfermedades someterán a estrés a las plantas en el campo, dijo Preston Mitchell, miembro de la junta de la Asociación del Chile Hatch.

“No habrá nadie recogiendo chile por al menos cinco o seis días”, dijo Mitchell. “Todos estos productores cuyos campos se inundaron, todo está arruinado. Todo lo que está ahí afuera ya se acabó”.

Pero la mayoría de las cerca de 100 personas que buscaron refugio ante posibles inundaciones en el condado Dona Ana, productor de chile, se dirigían a casa desde los albergues el miércoles, dijeron funcionarios del condado.

A medida que el clima mejoró, el agua dejó de derramarse sobre una estructura de control de inundaciones de tierra en el área , que resistió sin fallar.

El vicegobernador interino Howie Morales declaró estado de emergencia que puso a disposición 3,75 millones de dólares a través de los gobiernos locales para ayudar a las personas afectadas a obtener vivienda temporal, atención médica, alimentos y transporte.

Rachel es el más reciente en una activa temporada de huracanes del Pacífico

Las autoridades mexicanas se mantienen en alerta en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco debido al huracán Rachel.

En el estado de Jalisco, se cerraron escuelas el miércoles en 30 municipios como medida preventiva.

Rachel se ubicaba a unos 350 kilómetros (220 millas) al suroeste de Cabo Corrientes, México. Sus vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 150 km/h (90 mph), según un aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

El ciclón se desplazaba hacia el noroeste a 11 km/h (7 mph) y se pronosticaba que giraría hacia el oeste-noroeste y el oeste en los siguientes días de la semana, alejándose del territorio continental de México y pasando al sur de la península de Baja California.

El centro de huracanes indicó que el gobierno mexicano había suspendido todas las vigilancias y advertencias costeras. Pero advirtió sobre posibles acumulados aislados de lluvia de hasta 30 cm (12 pulgadas) y fuerte oleaje a lo largo de las costas de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En el estado de Jalisco, los cuerpos de tres personas —dos niños de 3 y 15 años, y su madre— fueron hallados el domingo después de que la familia desapareció debido a la crecida de un río en la ciudad de Talpa de Allende, antes de que Polo tocara tierra. El padre sigue desaparecido, según la agencia de Protección Civil de Jalisco. También está desaparecido un turista debido al fuerte oleaje en Puerto Vallarta, pero la agencia afirmó que ese caso tampoco está vinculado a Polo.

En el océano Pacífico central, la tormenta tropical Nolo amenazaba con generar condiciones peligrosas para distintas partes del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área de conservación marina. La tormenta, que antes fue un huracán, provocó fuertes lluvias en varias partes de la Isla Grande de Hawai el fin de semana. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaron los 85 km/h (50 mph).