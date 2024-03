Al menos 36 muertos en Pakistán por aguaceros invernales que derriban puentes y cortan carreteras

PESHAWAR, Pakistán.- Al menos 36 personas murieron y 50 resultaron heridas en Pakistán debido a las intensas lluvias que azotaron todo el país, derribaron varias casas y provocaron aludes de tierra que bloquearon carreteras, especialmente en el noroeste, informaron las autoridades el domingo.

Desde el jueves por la noche, 30 personas —en su mayoría mujeres y niños— han muerto en incidentes relacionados con la lluvia en el pintoresco valle de Swat, el distrito de Khyber y otras partes de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán, indicó la agencia provincial de manejo de desastres en un comunicado.

Cinco personas perdieron la vida en la provincia suroccidental de Baluchistán tras inundaciones en la localidad costera de Gwadar, donde las autoridades evacuaron a la población en botes. Sarfraz Bugti, ministro principal de Baluchistán, dijo el domingo que 700 viviendas resultaron dañadas.

También se reportaron víctimas y daños en la Cachemira administrada por Pakistán, indicó otro comunicado de la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres.

Las autoridades estaban enviando ayuda de emergencia y maquinaria pesada para retirar los escombros que bloquean las carreteras, añadió la agencia.

Unbelievable freak weather phenomenon. It’s snowing in Karak, the South of Khyber Pakhtunkhwa. For the first time ever in recorded history.

The district is a semi-arid desert with no natural foliage. The average annual temperature is 29 degrees Celsius. This is the Indus… pic.twitter.com/ycXWKRHnVT

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) March 3, 2024