Akshay Bhatia remonta 5 golpes y gana Bay Hill

Akshay Bhatia sostiene el trofeo de campeón tras ganar el torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el domingo 8 de marzo de 2026, en Orlando, Fla. (Foto AP/Matt Slocum)

Akshay Bhatia sostiene el trofeo de campeón tras ganar el torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el domingo 8 de marzo de 2026, en Orlando, Fla. (Foto AP/Matt Slocum)

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Akshay Bhatia falló un putt de par de 30 pulgadas y quedó cinco golpes atrás el domingo en el Arnold Palmer Invitational, para remontar en los últimos nueve hoyos en Bay Hill.

Cuatro birdies consecutivos lo metieron en la pelea. A dos golpes con tres hoyos por jugar, pegó un hierro 6 hacia una bandera peligrosa en el par 5 del 16 que casi se metió en el hoyo en el segundo bote y le dejó un eagle corto para seguir con vida.

Y luego resistió a Daniel Berger en el primer desempate en Bay Hill desde 1999 — tres años antes de que naciera Bhatia— para ganar el Arnold Palmer Invitational en una remontada asombrosa.

Bhatia, que también le tiró a la bandera por encima del agua enmarcada por rocas en el 18 durante el juego regular y casi lo logra, cerró con 69, tres bajo par, y consiguió su tercer título del PGA Tour, todos en desempates.

Este fue el más grande: un evento emblemático de 20 millones de dólares que coloca al jugador de 24 años entre los 20 mejores del mundo al inicio de un tramo importante del golf que concluye con el Masters el próximo mes.

Berger parecía tener esto ganado, caminando con confianza tras sus golpes mientras construía una ventaja de cuatro golpes al giro. Perdió el liderato al fallar un putt de par de 7 pies en el hoyo 17 y mostró mucha garra solo para meterse en el desempate con un up-and-down desde 70 yardas para par en el hoyo final, para un 70.

Terminaron con 15 bajo par, 273.

El premio de consolación de Berger, además de los 2,2 millones de dólares por terminar segundo, fue ganarse un lugar en el Abierto Británico y subir con fuerza dentro del top 40 del mundo, lo que debería dejarlo a salvo para volver al Masters el próximo mes.

Cameron Young, que de niño solía pasar sus inviernos en Orlando, jugó sin bogeys para un 69 y empató en el tercer lugar con Ludvig Aberg (67).

Scottie Scheffler hizo otro doble bogey en el hoyo 18 —su segundo en la misma cantidad de rondas y su tercer doble bogey en sus últimos 19 hoyos en Bay Hill— para un 73. Empató en el 24.º puesto. Fue la primera vez desde el Abierto de Estados Unidos del año pasado que no bajó de 70 en un torneo.