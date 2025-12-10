A’ja Wilson gana el premio AP a la Deportista Femenina del Año

ARCHIVO - La jugadora de Las Vegas Aces A'ja Wilson, en el centro a la derecha sostiene su trofeo a la Jugadora Más Valiosa tras el cuarto juego de las finales de la WNBA contra las Mercury de Phoenix, el viernes 10 de octubre de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo)

A’ja Wilson se destacó nuevamente en la WNBA en 2025, ganando un cuarto MVP sin precedentes mientras sus Las Vegas Aces lograron un tercer campeonato en cuatro temporadas.

Por eso, el miércoles fue reconocida como la Deportista Femenina del Año por The Associated Press por primera vez en su carrera. Es el segundo año consecutivo que una jugadora de baloncesto gana el premio, después de que Caitlin Clark fuera homenajeada en 2024.

“Es un honor cuando piensas en el grupo de mujeres que han ganado antes”, afirmó Wilson en una entrevista telefónica. “Solo tener mi nombre como parte de eso, es una bendición”.

Wilson es apenas la quinta jugadora de baloncesto en ser reconocida como la Deportista Femenina del Año desde que se presentó por primera vez en 1931, tras Sheryl Swoopes (1993), Rebecca Lobo (1995), Candace Parker (2008, 2021) y Clark.

Un grupo de 47 periodistas deportivos de AP y sus miembros votaron. Wilson recibió 17 votos, la estrella del tenis Aryna Sabalenka fue segunda con nueve y Paige Bueckers fue tercera con cinco.

“Las cosas que ha hecho en la cancha nunca se han hecho. Para mí, ella está en una categoría propia”, comentó la entrenadora de las Aces, Becky Hammon, sobre Wilson. “La gente siempre pregunta quién está en tu monte Rushmore. Yo digo que ella está en el Everest, no hay nadie allá arriba con ella”.

Shohei Ohtani ganó el martes el premio al Atleta Masculino del Año de AP por cuarta vez.