Ahora es Jada Pinkett Smith quien habla: ‘Es hora de sanar’

En un post de Instagram, la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, aseguró que 'es hora de sanar', en referencia al altercado del Óscar

En un breve post de Instagram, la actriz Jada Pinkett, esposa de Will Smith, aseguró que 'es hora de sanar', en referencia al altercado del Óscar. [Foto: Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que su esposo Will Smith emitiera una disculpa pública este lunes, a raíz de la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en los premios Óscar del domingo, Jada Pinkett, esposa del actor, finalmente rompió el silencio respecto al incidente.

La actriz tomó sus redes sociales para publicar un mensaje breve, aunque sin hacer referencia directa del altercado que sorprendió a millones de televidentes en el mundo, así como a cientos de estrellas de Hollywood.

«Es hora de sanar. Y estoy aquí para eso», fueron las únicas palabras que la actriz emitió en su cuenta de Instagram, en un post que ya acumula casi 50 mil «likes».

La bofetada ocurrió en el escenario del Óscar cuando el comediante bromeó sobre Jada protagonizando G.I. Jane 2 debido a su cabeza rapada. Rock hacía referencia a la película de 1997 G.I. Jane, en la que aparece Demi Moore con un look similar.

En contexto, varios días antes de la ceremonia, Pinkett Smith publicó un mensaje en TikTok en el que hablaba de su cabeza calva. La actriz tiene alopecia, que provoca la caída del cabello, y se rapó la cabeza el año pasado. En el mensaje de TikTok, ella habla sobre la presión que solía sentir para que su cabello se viera bien, y la libertad que siente ahora que presume su look actual.

«Me gustaba mi cabello salvaje y rizado, pero nadie quería eso», dijo la actriz. «Tuve que aprender a tener el coraje de decir: ‘No lo haré’, por eso siento la libertad hoy. Me importa un carajo lo que la gente sienta o piense acerca de esta cabeza calva mía. Porque, ¿adivina qué? Me encanta».

Varias personas cercanas al Óscar aseguran que Rock desconocía de la alopecia que padece la actriz, por lo que podría justificarse su broma. Sin embargo, otros criticaron el chiste y aún más, la reacción de Will.

«Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», reconoció el ganador del Óscar en un comunicado este lunes.

«Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad».

Pese a la disculpa pública, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abrió una carpeta de investigación en contra de Will Smith, quien podría ser sancionado por su acción sobre el escenario del Óscar.