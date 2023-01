Agronegocios piden disipar disputas comerciales a México, EU y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.- Presidentes de 17 organismos de agronegocios de los tres países socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pidieron a los líderes de las tres naciones de Norteamérica resolver rápidamente las disputas “irritantes comerciales” en materia agrícola como la política mexicana por la que se prohibirá el uso de maíz biotecnológico y otros productos agrícolas.

En la Declaración de Líderes de Agronegocios, los representantes de los organismos dijeron que América del Norte debe tener un marco que propicie el mejor aprovechamiento del T-MEC, “a través de políticas basadas en la ciencia y el riesgo eficientes, predecibles y que cumplan con las obligaciones internacionales”.

Esos organismos han cuestionado que hay políticas mexicanas como las prohibiciones del glifosato —herbicida para matar hierbas en las cosechas— y maíz transgénico.

“Exhortamos a los tres gobiernos a aprovechar al máximo los comités relevantes en el marco del T-MEC/USMCA/CUSMA para compartir y alinearse a las mejores prácticas además de garantizar que las diferencias se aborden de manera oportuna”, explicaron.

Además, solicitaron “se resuelvan rápidamente las disputas e irritantes comerciales relacionadas con la agricultura, en particular, la propuesta de México correspondiente a la prohibición de algunos usos del maíz biotecnológico y otras tecnologías agrícolas”.

La Declaración la firman: American Farm Bureau Federation, American Feed Industry Association, American Seed Trade Association, Bio Innovation Organization, Consejo Nacional Agropecuario, Corn Refiners Association, CropLife America, National Association of State Departments of Agriculture, National Corn Growers Association, National Grain and Feed Association, National Milk Producers Federation, National Oilseed Processors Association, National Pork Producers Council, North American Export Grain Association, North American Meat Institute, North American Millers’ Association y la U.S. Dairy Export Council.

Comentaron que el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que antecedió al T-MEC, logró que los mercados se integren para garantizar la seguridad alimentaria regional, además de que permitió “mantener sólidas relaciones comerciales y de inversión”.

Sin embargo, dijeron que se necesita trabajar más para adaptarse a los desafíos que se presentan en el intercambio de productos agrícolas en América del Norte, en promoción de seguridad alimentaria, sostenibilidad agrícola y prosperidad rural, entre otros.

Agregaron que “la adopción de tecnologías agrícolas innovadoras es fundamental para aumentar de manera sostenible la productividad y, al mismo tiempo, reducir la huella ambiental de la producción agrícola. Estos avances podrían reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la cadena de suministro agrícola, al tiempo que refuerzan la seguridad alimentaria en América del Norte”.

Dijeron que el intercambio de productos agrícolas en Norteamérica se incrementó de 7.7 mil millones de dólares en 1994, cuando inició el TLCAN a 67.1 mil millones de dólares en 2021, lo que significó un aumento de 769.7%.