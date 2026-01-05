El Dólar
Agotados boletos para Festival del Día de Reyes Magos en el Polyforum La Fe

Gracias a la excelente respuesta de las familias neolaredenses

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo informan a la ciudadanía que los boletos para el Festival del Día de Reyes Magos se encuentran totalmente agotados, gracias a la excelente respuesta de las familias neolaredenses.

Se recuerda a las personas que ya cuentan con su boleto; que el evento se llevará a cabo este martes 6 de enero en el Polyforum La Fe, con apertura de puertas a las 10:00 de la mañana y arranque oficial del festival a las 11:00 a.m.

Asimismo, se hace un atento llamado a la población a no comprar boletos, ya que está estrictamente prohibida la venta o reventa, dado que se trata de un evento completamente gratuito.

El Gobierno Municipal y el Sistema DIF agradecen la comprensión y colaboración de la ciudadanía, y reiteran su compromiso de brindar espacios seguros, familiares y llenos de alegría para la niñez de Nuevo Laredo.

