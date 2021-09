Agentes ministeriales antisecuestros plagian y asesinan a una familia

Vctoria, Tam.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), investiga a diez agentes de la Policía Estatal Investigadora adscritos a la Coordinación Estatal Antisecuestros, luego de haber plagiado y asesinado a un matrimonio y a sus secuestradores el pasado 4 de junio del 2020, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

Ante un Juez de Control fueron presentados los ex agentes Homero Rangel Álvarez, Janssy Milton Chávez Ruiz y Francisco Javier Torres García, acusados por Agentes del Ministerio Público por los delitos de desaparición forzada, homicidio, secuestro y ejecución extrajudicial.

La Fiscalía de Tamaulipas inicia las investigaciones, cuando un menor fue abandonado en una carretera en el municipio de Güemes, agentes de la Policía Estatal Acreditable (PEA), al realizar un recorrido de vigilancia, ven al niño deambulando, lo resguardan y ponen a salvo la integridad del pequeño, al cuestionarlo porque estaba solo, este relató el secuestro y el homicidio de sus padres.

Averiguaciones señalaron que el secuestro del matrimonio y del menor fue en el municipio de El Mante, Tamaulipas, a través de los peritajes de geolocalización de los ex agentes ministeriales, se localizaron los cuerpos sin vida en una fosa clandestina, cercas del rancho “El Forastero” en el municipio de Güemes.

Los tres ex agentes detenidos pertenecían a la extinta Coordinación Estatal Antisecuestros de la Fiscalía de Tamaulipas, ante un Juez de Control, testificaron contar con suficientes pruebas contra más ex ministeriales que participaron en el secuestro y ejecución; por ese hecho se liberaron 10 órdenes de aprehensión.

LOS HECHOS OCURRIDOS EL 4 JUNIO DEL 2020

El pasado 4 junio del 2020, transcendió vía redes sociales, la liberación de 9 órdenes de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Coordinación de Antisecuestros, Agentes de la Policía Investigadora, el director Luis Figueroa, Fernando Santiago Oropeza, Josué Daniel Olmeda y señalan como prófugo al Coordinador Alejandro Mendoza López.

Aparentemente las órdenes de aprehensión se giraron, una vez que se logró comprobar ante un Juez de Control, la participación de los policías, en el plagio de tres secuestradores que se habían ocultado en ciudad Victoria. Además, se apoderaron de los 150 mil pesos pagados por el rescate.

El secuestro y ejecución extrajudicial de los tres secuestradores, dos hombres y una mujer, se esclareció por medio de las cámaras de C-4 y los GPS de los vehículos oficiales, ya que los policías dejaron en Mante, Tamaulipas a un menor, único sobreviviente del secuestro y ejecución de los plagiarios a manos de los ministeriales.

La actual Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, continua con las indagatorias en contra del ex Coordinador Alejandro Mendoza López, tras la detención de los ex ministeriales Homero Rangel Álvarez, Janssy Milton Chávez Ruiz y Francisco Javier Torres García, acusados por los delitos de desaparición forzada, homicidio, secuestro y ejecución extrajudicial.

PRÓFUGO LABORA EN FISCALÍA DE PUEBLA

En la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), que atiende casos como el narcomenudeo y el robo de vehículos, en el Estado de Puebla, se encuentra a cargo de Alejandro Mendoza López, con trayectoria en la Fiscalía General de la República (FGR), así como en otros órganos de justicia de estados del norte del país.

Mendoza López de 2017 a 2020 laboró en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas como director general de Averiguaciones Previas, coordinador estatal Antisecuestros y encargado del despacho de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, siendo antes Agente del Ministerio Público de la Federación.