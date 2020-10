‘Agandalle Federal, 109 Fideicomisos’

CD. DE MÉXICO .-La Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores, anunció que recurrirá a la Corte para tratar de evitar la desaparición de más de 100 fideicomisos federales, por considerar que representa un “agandalle” de recursos del Gobierno federal.

En conferencia conjunta, tras sostener una reunión privada en Aguascalientes, el bloque afirmó que la extinción de dichos fideicomisos traería como consecuencia un uso discrecional de casi 70 mil millones de pesos y la posibilidad de que se utilicen con fines político-electorales.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, informó que los 10 mandatarios estatales interpondrán una controversia constitucional ante la Corte en contra de la concentración de recursos que, una vez eliminados los fideicomisos, se convertirían en “producto” excedente.

“En específico lo que vamos a plantear es una ruta compartida en la que cada estado vamos a ir con una controversia constitucional para atender un acto muy específico (…) lo que vamos a combatir es la concentración que está intentando hacer el Gobierno federal de 68 mil millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama producto o aprovechamiento”, explicó.

Alfaro aclaró que en esta etapa la Alianza Federalista no está combatiendo la extinción de los fideicomisos como tal, porque aún no se concreta legalmente, aunque adelantó que “eso tendrá que venir después”. Aseguró que esta acción jurídica no es para que los gobernadores opositores tengan más recursos para gastar en sus estados, ya que no los ejercen los gobiernos locales, sino para evitar que se afecten sectores y agendas vitales.

“Lo que consideramos muy importante es convocar cada uno de nosotros, en nuestros estados, a un cierre de fi las de los poderes públicos, de los sectores económicos, de los sectores sociales, del sector académico, necesitamos que se entienda que se está atentando contra los intereses de los estados que formamos esta Nación”, agregó. Javier Corral, de Chihuahua, detalló que: “Literalmente es un agandalle, hay reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada quien tiene una visión de la afectación, lo que hay que decir con toda claridad es que esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo”, sentenció.

TAMAULIPAS

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, anunció amparos masivos de los usuarios afectados de dichos fideicomisos, mientras que Silvano Aureoles, de Michoacán, llamó a las instituciones financieras a que no se presten a este “juego” del Gobierno. “No somos los estados los que estamos pidiendo el recurso, no somos los estados los que directamente estamos siendo afectados, indirectamente estamos siendo afectados, pero muy especialmente han sido los usuarios”, dijo Cabeza de Vaca.