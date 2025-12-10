Afecta potente serie de tormentas al noroeste de EU con inundaciones y rescates

Foto suministrada por el Departamento de Transporte del estado de Washington que muestra la carretera Interestatal 90 tras una tormenta el 9 de diciembre del 2025. (Departamento de Transporte del estado de Washington via AP)

Foto suministrada por el Departamento de Transporte del estado de Washington que muestra la carretera Interestatal 90 tras una tormenta el 9 de diciembre del 2025. (Departamento de Transporte del estado de Washington via AP)

PORTLAND, Oregon.- La primera de una serie de poderosas tormentas dejó el martes fuertes lluvias y ríos crecidos en el noroeste de Estados Unidos, provocando el cierre de caminos y rescates acuáticos.

Los residentes en partes de Oregon y Washington lidiaban cortes de energía, inundaciones y cierres de escuelas, mientras que los conductores se enfrentaban a deslizamientos de escombros y agua que cerraron la circulación en distintas vías y dejaron vehículos sumergidos.

Al noreste de Seattle, los bomberos dijeron que realizaron varios rescates, utilizando kayaks inflables para retirar a personas de autos varados y trasladando a otra persona por kilómetro y medio (una milla) hacia un lugar seguro después de que quedaron atrapados en un área boscosa.

Los meteorólogos advirtieron que lo peor estaba por venir, ya que se tiene previsto que algunos de los principales ríos alcancen su máximo nivel durante la semana.

“Estamos empezando a ver muchos ríos que comienzan a subir y moverse muy rápidamente, con mucho escurrimiento por la lluvia”, dijo Harrison Rademacher, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Rademacher describió el río atmosférico que empapa la región como “una corriente en chorro de humedad” que se extiende a lo largo del océano Pacífico “con la boquilla empujando a lo largo de la costa de Oregon y Washington”.

El Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó varios días de lluvias intensas a lo largo de la costa y más de 30 centímetros (1 pie) de nieve nueva en las montañas Rocosas en el noroeste de Wyoming. Hay alertas de inundación vigentes con posibles inundaciones repentinas dispersas a lo largo de la costa y en las montañas Cascade hasta mediados de semana.

La policía indicó que los agentes fueron de puerta en puerta en ciertos vecindarios para advertir a los residentes sobre las inminentes inundaciones, incluyendo la evacuación de un parque de casas móviles a lo largo del río Snohomish, al noreste de Seattle. En Auburn, al sur de Seattle, se instalaron barreras temporales de control de inundaciones a lo largo del río White.

Se anticipa que otro sistema de tormentas traiga lluvia a la región a partir del domingo, dijo Rademacher. “El patrón parece bastante inestable hasta las vacaciones”, dijo.

Las autoridades de transporte de Portland advirtieron un mayor riesgo de accidentes automovilísticos debido al hidroplaneo o al conducir por carreteras inundadas.

Más al norte, una ráfaga ártica afecta partes del sureste de Alaska, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta menos 45,6 Celsius (menos 45,6 Fahrenheit) en Skagway, menos 31,6 Celsius (menos 25 Fahrenheit) en Haines y menos 26 Celsius (menos 15 Fahrenheit) en la capital de Alaska, Juneau, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras tanto, se pronosticó que una tormenta de rápido movimiento que avanzaba el martes traería lluvia helada, vientos fuertes y nieve intensa a la región centro-norte del país.

Gran parte de Dakota del Norte estaba bajo un aviso de no viajar debido a la lluvia helada y las carreteras resbaladizas. Algunas escuelas cerraron o pasaron a lecciones virtuales debido a las condiciones climáticas.

La mayor parte de Montana y las Dakotas estaban bajo una advertencia de vientos fuertes. Los vientos podrían alcanzar los 105 kph (65 mph) el martes, indicó Connor Smith, del Servicio Meteorológico Nacional en Bismarck. Los vientos podrían dificultar el viaje y mover objetos no asegurados, decoraciones navideñas y nieve ya caída, indicó Smith.

Se espera que el clima invernal impacte el transporte vespertino en Minnesota y el noroeste de Wisconsin a partir del martes por la tarde y extendiéndose hasta la noche, señaló Ryan Dunleavy, del Servicio Meteorológico Nacional en las Ciudades Gemelas. Partes del centro y norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin tienen potencial para nieve intensa, con una mezcla invernal pronosticada a través del área metropolitana de las Ciudades Gemelas y el suroeste de Minnesota, con vientos potencialmente fuertes a seguir, sostuvo Dunleavy.

Los viajeros deberían darse tiempo extra para viajar, apuntó. Se espera que la tormenta se dirija a la región de los Grandes Lagos para el miércoles.