Advierten en UNAM ‘epidemias locales’

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos de Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus advirtieron que empezará a haber “epidemias locales” de Covid-19, por lo que se requiere la implementación de medidas específicas por zona o ciudad.

“Hay que ir implementando las acciones que se requieran para resolver situaciones específicas”, señaló Samuel Ponce de León, coordinador de esta comisión especial y también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud.

“La epidemia en el País es, desde luego una, pero en el País hay muchas epidemias, cada Estado tendrá su epidemiología particular, con inicios diferentes del crecimiento intenso, y esto lo vamos a ir viendo en el curso de las próximas semanas y meses”.

Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, subrayó la importancia de que, en paralelo a las políticas nacionales, se apliquen intervenciones diferenciadas dependiendo de las condiciones de cada lugar.

“(Hay que) ahondar en la puntualidad de las intervenciones en cada zona, creo que eso va ser relevante y va tener impacto en diferentes zonas, vamos a empezar a ver una epidemia diferenciándose, y hay que ir atendiendo cada una de esas epidemias locales”, expuso.

“Se necesitarán ahí ya intervenciones específicas dependiendo de lo que va ocurriendo en cada Estado, en cada ciudad, y también eso es un exhorto a estar siguiendo a las autoridades locales para tener idea de lo que va pasando, ya específicamente en cada lugar”.

Hacen balance positivo de estrategia

Ponce de León consideró que las intervenciones y medidas de la estrategia que ha seguido la Secretaría de Salud para enfrentar la epidemia por el nuevo coronavirus han sido óptimas y adecuadas.

Indicó que, por un lado, el crecimiento de los casos no ha tenido un desarrollo vertiginoso, como en otros países, y por otro, se ha administrado -hasta el momento- la capacidad en los hospitales para la atención de pacientes graves.

“Se han recibido una multitud de críticas y comentarios desfavorables en relación a la estrategia (…) y debo decir que en un primer recuento de situaciones encontramos que la oportunidad en las intervenciones parece ser óptima”, dijo.

“Se iniciaron en el momento adecuado y si bien no podemos adelantar ningún tipo de resultado favorable, porque en esta situación no los habrá, sí podemos establecer ya con alguna claridad que la curva de crecimiento de los casos no tiene el desarrollo vertiginoso que ha tenido en otros países”.

Advierten sobre saturación

Sobre la posible saturación de los hospitales para atender a pacientes con Covid-19, Ponce de León dijo que los servicios empiezan a tener un alto porcentaje de ocupación, por ejemplo, en el INER y el Instituto Nacional de Nutrición.

“Claramente los hospitales que se han señalado como Covid, señaladamente el INER, el Instituto Nacional de Nutrición, (…) tienen ya un alto porcentaje de ocupación en sus áreas de cuidados críticos”, mencionó.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y académico de la Facultad de Medicina, advirtió que el cupo disponible no se va a ver saturado de manera uniforme.

“Es muy importante pues que nosotros tengamos conciencia de cómo se han presentado los primeros casos y cómo se va desarrollando la epidemia en cada una de las regiones de nuestro País, entonces seguramente la CDMX es una de las áreas de nuestro País que va a entrar a estas fases avanzada de la epidemia con mayor prontitud que otras regiones”, dijo.

“Respecto a la pregunta de si se puede generalizar, sí, va llegar a un punto donde se va generalizar, se va ver afectada de manera importante toda la República mexicana, pero va ser una entrada paulatina y no toda al mismo tiempo”.

Ampliarán espacios para pruebas

La UNAM prevé abrir más espacios para la toma de pruebas de Covid-19 a integrantes de la comunidad universitaria, anunció Samuel Ponce, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud

“Estamos terminando de hacer las implementaciones necesarias para abrir más áreas para hacer pruebas, en términos de laboratorios”, señaló en una conferencia de prensa virtual.

“Y en función de que exista esta disponibilidad de poder ampliar los estudios de sangre, estaremos pensando en abrir nuevas áreas de atención para individuos de la comunidad universitaria que requieren hacerse la prueba”.

Desde el 24 de marzo, la UNAM realiza pruebas del nuevo coronavirus a integrantes de su comunidad, incluidos académicos, trabajadores y estudiantes, en el Centro Médico de Ciudad Universitaria.