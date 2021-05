Aduana presiona para uso de los carriles PITA

NUEVO LAREDO, TAM.- Al disponer de poco personal en la aduana de Nuevo Laredo, la autoridad aduanera busca que más usuarios crucen por los 3 carriles equipados con sistema PITA en el Puente Internacional 3, pero no han tenido éxito.

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO) explicó que persiste poco personal y eso explica que varios días a la semana se abran 3 carriles para exportación, y 2 carriles para importación en el Puente Internacional 3.

Y efectivamente dijo que operan varios carriles equipados con PITA en el Puente Internacional 3, pero son pocos los camiones que cruzan mercancías porque faltan muchos operadores con gafete para utilizar ese sistema porque no han sido registrados en un padrón.

“Pero no es sencillo registrar a los compañeros operadores. La autoridad aduanera quiere que usemos esos carriles PITA pero no han tomado en cuenta que los trámites no son sencillos, entonces, ¿Cómo quieren que crucemos por esos carriles?”, cuestionó.

Los carriles con el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) en la aduana de Nuevo Laredo, y otras aduanas de la frontera norte, permiten menos tiempos de cruce para las mercancías bajo un estricto control en las revisiones.

Las autoridades aduaneras han solicitado a las agencias aduanales y a las empresas del transporte a cruzar sus camiones y mercancías por los 3 carriles PITA y uno más próximo a funcionar.

Para lograrlo, las empresas transportistas deben registrar a sus operadores en un padrón como parte del proceso para tramitar los gafetes a través de la página web de la Ventanilla Única, sin embargo, varios consultados comentaron que el proceso no es fácil.

Garcia Fuentes aclaró que son las empresas transportistas las que deben cumplir con el trámite, puntualizó, no son las agencias aduanales, porque la información que necesita el oficial de la Aduana aparecerá en el gafete que porta el operador.

“Tenemos el problema de las licencias federales de la SCT y ahora los gafetes para cruzar por los carriles PITA. El tiempo se nos va y estamos dejando todo hasta el último, y son pocas las empresas transportistas a las que les interesa, y son pocos los compañeros operadores ya registrados y que ya tienen su gafete. Entonces la autoridad aduanera debe también comprender que no es tan sencillo”, comentó.

MAYOR CONTROL

