Adolescente provocó un accidente

NUEVO LAREDO, TAM.- Un adolescente provocó un accidente, al no guardar la distancia entre el vehículo que conducía y la unidad que iba adelante.

Brandon, de 17 años, conducía un Chevrolet Cruze modelo 2015, circulando de sur a norte sobre la avenida César López de Lara, pero lo hacía sin precaución.

Al encontrarse a la altura de la cuadra 2000 de la transitada avenida, el adolescente choca por alcance contra una camioneta.

Se trata de una Nissan NP300 modelo 2016, propiedad de una empresa distribuidora, manejada por Marco Antonio, de 29 años, quien estaba haciendo alto.

El menor aseguró que el semáforo ya había cambiado a luz verde y que el conductor de la camioneta no avanzo pero el sí y no pudo evitar el encontronazo.