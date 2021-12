Acusan acción ilegal de director de CIDE

CIUDAD DE MÉXICO 08.-De nueva cuenta, José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), volvió a suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs), lo que los docentes calificaron como una nueva acción ilegal y unilateral.

A tres semanas de que en el centro se desatara un conflicto por la suspensión de esta sesión, la historia se repite.

El 16 de noviembre pasado, Romero, todavía como director interino, interrumpió las CADIs. Ese día, destituyó a Catherine Andrews, quien defendió su realización.

Todavía ayer, el directivo en reunión virtual con los alumnos y la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informó la realización de estas comisiones prevista para hoy.

Solicitó a los alumnos que mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado 30 de noviembre, que como «muestra de buena voluntad» las liberaran para realizar este evento, lo que fue negado.

Con ello, docentes aseveran que Romero conocía las condiciones y pese a ello, las suspendió, otra vez, de forma precipitada.

‘El viernes pasado recibimos, a través de la Dirección de Evaluación Académica, la instrucción de llevar a cabo las Comisiones Dictaminadoras, las evaluaciones de profesores para el día de hoy y mañana, de cada una de las divisiones académicas del CIDE’, explicó un docente que pidió el anonimato.

‘Los miembros externos de esta comisión se podrían conectar en línea, pero los miembros internos de las comisiones, tendríamos que venir presencialmente a las instalaciones del CIDE. Los miembros internos acatamos la instrucción porque pues tenemos esa responsabilidad como servidores públicos de presumir la validez de la instrucción del director general aunque su nombramiento se encuentre impugnado.

‘Entonces acudimos aquí a las instalaciones, pero pues el director general decidió no acudir, tampoco la persona supuestamente designada como encargada de despacho de la Secretaría Académica y entonces pues estamos en la misma situación de la vez pasada, se nos convocó a estas reuniones, el director general las suspendió vía WhatsApp atribuyéndole la responsabilidad a los estudiantes y pues otra vez no se podrán realizar’, agregó.

De acuerdo con los reglamentos del CIDE, las CADIs deben llevarse a cabo antes del 17 de diciembre.

Asimismo, en el campus de la zona centro ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, acudieron especialistas externos, cuya presencia se solicita en el proceso para dotarlo de imparcialidad.

‘Son profesores que no son del CIDE, que participan en esto, y a quienes por segunda ocasión pues se les ha hecho la ofensa, el insulto de no notificarles estas decisiones propiamente, de hacerlos apartar horarios de su agenda, algunas horas de su agenda, para que al final no se pueda llevar a cabo su desempeño. Se me hace una profunda falta de respeto’, comentó.

Sobre las acciones a seguir por los miembros de la comunidad, se menciona el levantamiento del acta en la que conste que el director Romero no se presentó y su decisión calificada como ilegal y unilateral.

‘Los directamente afectados se reservan el derecho de hacer uso de las herramientas jurisdiccionales para exigir el respeto a sus derechos’, advirtió.

Notificación por WhatsApp

Celine González, directora de Evaluación Académica del CIDE, envió un oficio a Romero Teallaeche en el que le fundamenta que suspender las CADIs por WhatsApp y sin consenso en la comunidad, es un acto irregular.

En el oficio de folio DEA/21/000017, González precisó que el mensaje del director fue enviado por esta red social ayer martes 7 de diciembre, a las 20:49 horas, a través de su Secretaria Ejecutiva Carmen Gómez.

‘Fuera del horario laboral, en donde me instruye posponer las sesiones de evaluación del profesorado investigador titular (PIT) y del profesorado asociado por oferta (PA) porque las/os/es estudiantes ‘no nos van dejar realizar las CADIs’, programadas ante las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIs)’, expuso.

Éstas arrancarían este miércoles a las 8:00 horas y terminarían el 9 de diciembre a las 14:00 horas.

‘Me permito comunicarle que, después de una revisión minuciosa de la normativa que regula la realización y funcionamiento de dichas Comisiones, dicha instrucción no se encuentra fundada ni motivada en disposición alguna del Estatuto General (EG), del Estatuto Personal Académico (EPA) o del Reglamento de la CADI o el manual de organización del CIDE’, se le comunicó.

‘El procedimiento adecuado, sugerido por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CIDE, es que usted, como integrante, solicite una votación ante las diversas CADIs para posponer las sesiones, debiendo como requisito indispensable, ser aceptada por el resto de sus integrantes por mayoría simple’, apuntó.

Celine González en este escrito le recordó que desde la semana pasada, le comunicó a Romero que no era necesario celebrar la sesión en las instalaciones del CIDE, pues el año anterior, debido a la contingencia sanitaria se realizó a distancia.

‘Le vuelvo a informar por segunda ocasión que esta instrucción unilateral puede considerarse violatoria a los derechos académicos del personal académico, tal y como lo establece artículo 3, fracción II, IV, V y VI, así como el artículo 55, fracción III, IV y XI y el artículo 84, fracción II del Estatuto del Personal Académico del CIDE, así como a los derechos laborales del personal académico, establecidos en el contrato colectivo de trabajo, por lo que se convierte en una situación de gran gravedad para el funcionamiento del centro’, se le solicitó.