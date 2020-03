Acusan a Charlie Sheen de abusar sexualmente de Corey Haim

La noticia fue compartida en el documental (My) Truth: the Rape of Two Coreys, en donde señala que los hechos ocurrieron en los años ochenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Corey Feldman reveló que Charlie Sheen abusó sexualmente del fallecido actor Corey Haim en los años ochenta, reportó el medio Page Six.

La noticia fue compartida en el documental (My) Truth: the Rape of Two Coreys, en donde señala que los hechos ocurrieron cuando Haim tenía 13 años y Sheen 19, ambos trabajaban en el rodaje de la cinta Lucas.

“Corey Haim me dijo: ‘Charlie me llevó en medio de dos remolques, me inclinó y me violó a plena luz del día. Cualquiera pudo haberlo visto”, declaró Feldman.

Por su parte, Sheen negó las acusaciones y emitió un comunicado al respecto.

“Estas alegaciones retorcidas y enfermas nunca ocurrieron”, señala el texto.

Además del abuso sexual cometido al fallecido Haim, Feldman también relató las historias de sus abusadores: Jon Grissom y Marthy Weiss, a quienes ya había señalado en 2017.

Ambos ya habían negado las acusaciones y mantuvieron esa postura tras la transmisión del documental.

“Dije que no fui yo, estoy cansado de decir eso y que nadie escuche”, publicó Grissom.