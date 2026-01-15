El Dólar
Acuerdan Willi Castro y Rockies de Colorado contrato por dos temporadas

El versátil jugador llega tras paso por Mellizos y Cachorros, mientras Colorado refuerza su plantel rumbo a la campaña

El segundo base de los Mellizos de Minnesota Willi Castro forza un out en segunda y lanza a primera ante Nicky Lopez de los Medias Blancas de Chicago el lunes 8 de julio del 2024. (AP Foto/Charles Rex Arbogast)
AP

DENVER.- El versátil jugador de cuadro y jardinero Willi Castro llegó el jueves a un acuerdo de dos años con los Rockies de Colorado, según le informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

El puertorriqueño pasó la última temporada con los Mellizos de Minnesota y los Cachorros de Chicago, donde bateó un promedio combinado de .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones del jardín la temporada pasada, además de ver tiempo en tercera base y campocorto. Incluso lanzó una entrada mientras estaba con los Mellizos.

Castro, de 28 años, debutó en las Grandes Ligas el 24 de agosto de 2019, mientras estaba con Detroit. Pasó cuatro temporadas con los Tigres antes de unirse a los Mellizos. Fue traspasado a los Cachorros el pasado julio.

Horas antes los Rockies finalizaron la firma del abridor derecho Michael Lorenzen con un contrato de un año por 8 millones de dólares. El acuerdo incluye una opción del club de 9 millones para 2027. El derecho Bradley Blalock fue designado para asignación para abrir un espacio en el roster.

