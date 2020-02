Acuden más de 400 personas a Feria de Empleo

NUEVO LAREDO, TAM.- Con más de mil 500 vacantes se desarrolló la 5ª Feria del Empleo organizada por OPR Jobs y el Comité de Mujeres Empresarias de Codein.

Osiris Peinado Rubio, directora general de OPR Jobs y presidenta del Comité de Mujeres Empresarias de Codein, comentó que en esta feria hay empresas de agentes aduanales, líneas de autotransporte, servicios, Oxxo, City Club, la misma asociación de agentes aduanales.

“Vinculamos a toda la gente que tenga necesidad de un empleo, durante el día de ayer miércoles estuvimos hasta las 13:00 horas en el Real Inn donde se ofertaron un total de mil 500 vacantes de 30 empresas participantes, los puestos son variados operarios de producción, administrativos, mandos medios, supervisores y profesionistas”, añadió la presidenta de OPR que se ubica en Tecnológico 4545 local 3.

Muchas oportunidades para las más de 400 personas que acudieron, la respuesta fue muy buena a través de la plataforma de OPT Jobs, muchos de los que no se coloquen este día, tendrán oportunidad más adelante, aseguró.

Peinado Rubio, dijo que el porcentaje de personas que encuentran trabajo de inmediato es de 30 por ciento, sin embargo el resto al quedar sus datos en la plataforma, seguramente serán llamados en el transcurso de los próximos días.

Tres personas, tres buscadores de empleo comentaron sobre esta feria del empleo, dejando en claro que hay muchos profesionistas que no tienen empleos.

“Es una feria muy bien diseñada, principalmente por la plataforma para registro, yo me enteré del evento y al saber que había un plataforma se me hizo más fácil el llenado de la información, esto facilita mucho, yo soy ingeniero industrial y busco una nueva oportunidad, haré las aplicaciones necesarias”, comentó Virginia Orozco.

Estudiante de ingeniería en Mecatrónica de la UTNL, busca empleo o un lugar donde realizar sus prácticas, le parece una oportunidad muy buena para él y sus compañeros egresados, porque siempre piden experiencia y aquí pueden adquirirla para ingresar formalmente al mercado laboral, comentó Jesús Anastasio Rodríguez Medina.

Desde luego que busca también empleo, de preferencia en mantenimiento o en calidad donde espera encontrar algo, concluyó.

“Estoy concluyendo mi carrera en licenciada en Administración de Empresas, pero ya busco oportunidades de trabajo, ahora veo muchas plazas vacantes y al igual que yo hay muchos que buscan algo mejor de lo que tenemos actualmente, aunque a veces en la ciudad es complicado encontrar un trabajo donde desarrolles lo que estudiaste”, aseguró Ángeles Galindo.