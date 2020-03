Actores y comediantes dejarán escenarios para probar suerte en otros oficios

CIUDAD DE MÉXICO.- Diferentes oficios, como chófer, mecánico y carnicero, serán los que tendrán que realizar diferentes comediantes y actores como Dalilah Polanco y Bárbara Torres en DL & Compañía.

Un programa de comedia que será liderado por Mara Escalante en su papel de Doña Lucha, con el que los artistas pretenden divertir y crear reflexión sobre los diversos oficios en México.

“Te das cuenta de cómo somos nosotros que no vemos a los otros, por ejemplo con el ropavejero que ellos te dan 10 pesos por un colchón, ese mismo lo tienen que dar en 10 pesos al de la basura para vender al final los resortes en 30 pesos, eso no es nada, no ganan mucho.

“Eso no lo valoramos, no respetamos el trabajo de la gente”, contó Polanco en conferencia de prensa.

A lo largo de los 10 episodios de la primera temporada, Doña Lucha será la encargada de elegir los trabajos que los actores desempeñarán, una vez terminados, ellos tendrán que contar su experiencia en formato stand up frente al público.

“Como a los comediantes nos ha bajado la chamba, yo dije: tienes que ayudar a estas criaturas a que lleven el pan de cada día.

“Entonces se me ocurrió hacer esta compañía donde vamos a colocar a estos muchachos en diferentes oficios porque el chiste es trabajar”, bromeó Escalante, quien asistió caracterizada de su célebre personaje.

DL & Compañía tendrá su estreno el 17 de marzo por Canal 5.