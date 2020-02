Aclaman a ‘1917’ en los premios BAFTA

LONDRES, Inglaterra.- La película 1917 fue proclamada por los Premios BAFTA 2020, como la gran ganadora de esta 73 entrega de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión con siete galardones, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Director, para Sam Mendes.

Aunque el filme de el Guasón partía con más nominaciones que nadie en esta edición, se tuvo que confirmar con tres premios, mientras que Parásitos, con dos.

Los Premios BAFTA 2020 son considerados los más importantes previos al Oscar y se cree que pueden influenciar los resultados. Los BAFTA son los galardones que da la British Academy of Film and Television Arts, y para algunos son más relevantes que los Oscar, ya que se cree que la Academia Británica es un poco más seria al momento de votar por las mejores cintas.

Este año se vio bajo controversia por unas nominaciones poco diversas (a pesar de que hubo grandes obras hechas por gente de diferente trasfondo), además de que nominó a Margot Robbie por una película en la que aparece menos de 20 minutos sin un arco de personaje.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor película: 1917

Mejor director: Sam Mendes por 1917

Mejor actor: Joaquin Phoenix por Guasón.

Mejor actriz: Renée Zellweger por Judy

Mejor actor secundario: Brad Pitt por Había una vez en…Hollywood

Mejor actriz secundaria: Laura Dern por Historia de un Matrimonio

Mejor intérprete revelación: Micheal Ward

Mejor guion original: Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos

Mejor guion adaptado: Taika Waititi por Jojo Rabbit

Mejor película británica: 1917

Mejor película de habla no inglesa: Parásitos de Bong Joon Ho

Mejor documental: For Sama de Waad al-Kateab y Edward Watts

Mejor película de animación: Klaus, de Sergio Pablos

Mejor cortometraje británico: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Mejor cortometraje de animación: Grandad Was a Romantic

Mejor director, guionista o productor británico novel: Bait

Música original: Hildur Gudnadottir por Guasón

Sonido: Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor y Stuart Wilson por 1917

Fotografía: Roger Deakins por 1917.

Diseño de vestuario: Jaqueline Durran, por Mujercitas

Efectos visuales: Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy por 1917

Maquillaje y peluquería: Vivian Baker, Kazu Hiro y Anne Morgan por El Escándalo

Montaje: Andrew Buckland y Michael McCusker por Ford v Ferrari.

Diseño de producción: Dennis Gassner y Lee Sandales por 1917

– Bafta a la mayor contribución al cine británico: Andy Serkis.

– Mejor casting: Shayna Markowitz, por “Joker”.