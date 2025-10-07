Acepta Odell Beckham Jr. suspensión de seis partidos por prueba antidopaje fallida

El receptor veterano negó haber consumido sustancias prohibidas de forma consciente y aseguró que planea continuar su carrera tras cumplir la sanción impuesta por la NFL

El receptor abierto de los Dolphins de Miami, Odell Beckham Jr., calienta antes de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el lunes 11 de noviembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El receptor abierto agente libre Odell Beckham Jr. aceptó una suspensión de seis partidos de la NFL después de que, según informes, fallara una prueba de drogas para mejorar el rendimiento el año pasado, afirmó el martes en el podcast Pivot.

Beckham no será elegible para jugar hasta la Semana 12, informó la NFL a The Associated Press.

Beckham, de 32 años, dijo en el podcast que nunca tomó conscientemente drogas para mejorar el rendimiento. Jugó nueve partidos con los Dolphins de Miami la temporada pasada, atrapando nueve pases para 55 yardas, ambos los cuales fueron mínimos en su carrera por un amplio margen.

A pesar de la noticia, el veterano de diez años de la NFL expresó que espera continuar su carrera esta temporada. Beckham, una selección de primera ronda en el draft de 2014, registró temporadas de 1.000 yardas en cuatro de sus primeros cinco años en la liga con los Giants de Nueva York.

Fue traspasado a los Browns de Cleveland antes de la temporada 2019, y luego fue enviado a los Rams de Los Ángeles durante la temporada 2021. Beckham ganó un Super Bowl con los Rams en 2021, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en la victoria.

A lo largo de su carrera, Beckham ha logrado 575 recepciones para 7.987 yardas, lo que lo ubica en el puesto 119 de todos los tiempos en la historia de la NFL.