Acapara Bond taquilla mundial

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin Tiempo Para Morir, la última aventura de James Bond, está revolucionando la taquilla internacional, pues el filme comenzó este fin de semana su corrida con 119 millones de dólares en 54 mercados extranjeros, entre ellos México, según cifras de Variety y Box Office Mojo.

Universal Pictures aseguró que la cinta es el primer lanzamiento de Hollywood en tiempos de pandemia que genera más de 100 millones de dólares sin la ayuda de la taquilla en China, que se ha cimentado este año como el mercado cinematográfico más grande del mundo, mientras que la asistencia en EU se redujo.

Sin Tiempo Para Morir, el adiós definitivo de Daniel Craig al personaje del agente británico, costó 250 millones de dólares para producir y al menos 100 millones para promocionar a escala mundial.

La película se estrenará en otros 15 territorios internacionales en los próximos días, incluidos Francia (6 de octubre), Rusia (7 de octubre) y América del Norte (8 de octubre).

La franquicia Bond es enormemente popular en todo el mundo, en especial en Europa, por lo que no es de extrañar que obtuviera el mayor total de tres días en el Reino Unido e Irlanda, donde generó 25.6 millones de dólares durante el fin de semana.

En 21 países, incluidos Alemania ($14,7 millones) y Hong Kong ($2,9 millones), la película aseguró el mejor debut para un lanzamiento pandémico. Lo hizo particularmente bien en las pantallas Imax, que contribuyeron con 6.8 millones de dólares en la venta de entradas de 284 pantallas.

La cinta número 25 en la franquicia de James Bond estaba programada originalmente para abril de 2020, pero como resultado de la pandemia, su fecha de lanzamiento se retrasó varias veces.

Tendrá Craig su estrella.

Luego de cinco películas interpretando al agente 007, Daniel Craig finalmente será galardonado con una estrella del Paseo de la Fama, en Hollywood Boulevard, California.

El actor de 53 años, que ha interpretado a James Bond desde hace 15 años, revelará su estrella este miércoles 6 de octubre, dos días antes de que Sin Tiempo Para Morir estrene en cines estadounidenses.

La estrella del actor británico se colocará junto a otro ex 007: Roger Moore. Daniel es ahora, oficialmente, el cuarto Bon en recibir el honor después de Moore, David Niven y Pierce Brosnan.

«Daniel Craig es un ícono cultural británico, al igual que James Bond, es el hombre que ha interpretado en cinco películas de 007», dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, en un comunicado.

«Estamos encantados de colocar su estrella de terrazo del Paseo de la Fama junto a la estrella de otro actor que también interpretó a James Bond, Roger Moore».[[RS-Box Office: 'No Time To Die' Begins Its Overseas Rollout With $7-$8 Million via @Forbes by @ScottMendelson https://t.co/m6GsG0AYi4 #JamesBond #NoTimeToDie #DanielCraig #BoxOffice— Scott Mendelson (@ScottMendelson) September 30, 2021

