AC Milan extiende racha invicta a 18 partidos con empate tardío ante la Fiorentina

Nkunku marcó al minuto 90 ante Fiorentina y rossoneri quedan a dos puntos del liderato

Christian Pulisic del AC Milan pelea por el balón con Nicolo Fagioli de la Fiorentina en el encuentro de la Serie A el domingo 11 de enero del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)

MILÁN.- Christopher Nkunku anotó el gol del empate a los 90 minutos y el AC Milan extendió su racha invicta en la Serie A a 18 partidos con un empate el domingo 1-1 ante la Fiorentina, amenazada por el descenso.

El Milan se acercó a dos puntos del líder Inter de Milán, que más tarde recibe al campeón defensor Napoli en San Siro en un partido que podría tener un gran impacto en la clasificación.

El Milan parecía encaminado a su primera derrota desde agosto antes de que Nkunku recibiera un pase filtrado de Youssouf Fofana y enviara el balón al fondo de la red.

Fue el tercer gol de Nkunku en cuatro partidos. Un doblete contra el Verona el mes pasado puso fin a su sequía tras su traspaso en agosto desde el Chelsea.

Pietro Comuzzo había adelantado a la Fiorentina con un cabezazo desde un tiro de esquina a mitad del complemento.

Y la Viola casi lo ganó, pero un disparo de Marco Brescianini golpeó el travesaño en el tiempo de descuento.

El delantero del Milan, Christian Pulisic, no aprovechó dos oportunidades tempranas.

La Fiorentina se movió un punto por encima del Hellas Verona y del último lugar, Pisa, en la parte inferior de la clasificación.

Anteriormente, el Parma venció 2-1 al Lecce con un gol en propia puerta de Tiago Gabriel y un tanto de Matteo Pellegrino. El Parma se alejó siete puntos de la zona de descenso, mientras que el Lecce quedó solo tres puntos por encima de la Fiorentina.

El Verona recibe más tarde a la Lazio.