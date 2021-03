Abre INE registro para candidatos diputados federales

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este lunes y hasta el 29 de marzo, los partidos podrán registrar a sus candidatos a diputados federales por mayoría y de representación proporcional.

Los institutos políticos intensificarán en estos días la negociación con sus aliados para definir a los aspirantes, por lo que se espera que la mayoría realizará el procedimiento al final de esta semana.

La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos desplegó a un centenar de funcionarios en la sede nacional del INE y de sus juntas distritales para vigilar el registro de candidatos de mayoría.

Mientras que las listas de aspirantes plurinominales se entregarán en las oficinas de esa área, ubicadas en la Calle de Morena, en Tlalpan.

El INE recordó que en este proceso electoral, se pondrá a prueba el compromiso de los partidos políticos con la paridad, pues el 50 por ciento de aspirantes debe ser mujer, además de que en las listas de representación proporcional al menos la lista de dos circunscripciones deberá estar encabezada por una candidata.

Además, agrega, deberá confirmar que sus aspirantes cumplan todos los protocolos aprobados sobre violencia de género, como el 3de3, que establece que no se podrán postular contendientes que tengan una sentencia por maltrato o violencia.

“También será necesario cumplir las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente relegados para que los partidos políticos postulen obligatoriamente fórmulas integradas por personas que pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual, así como migrantes, tanto en distritos de mayoría relativa como de representación proporcional”, agregó el Instituto.

“La responsabilidad y compromiso de los partidos políticos con el combate a la violencia política contra la mujer, se comprobará cuando se nieguen a postular a personas que no tienen un comportamiento ético, que tienen antecedentes o incumplan con la 3 de 3 contra la violencia. Cada uno de los partidos políticos los que deben hacerse responsables de sus candidatos y candidatas, son las instancias que deben verificar que no tengan antecedentes que incumplan con la 3 de 3, que no tengan una sentencia condenatoria o una denuncia”.

El Consejo General del INE revisará todas las solicitudes de registro, las cuales serán discutidas y aprobadas el próximo 3 de abril para que participen en las campañas federales que arrancan el 4 de abril.