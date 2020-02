Abraham Ancer está feliz de regresar a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Abraham Ancer regresa al WGC Mexico Championship con altas expectativas, luego de que fue este torneo el que transformó su carrera por completo.

El golfista mexicano clasificó al Campeonato Mundial al ubicarse dentro de los primeros 30 jugadores la temporada algo que, confesó, fue en gran parte al aprendizaje obtenido tras su participación en la edición del 2019.

“Siempre me hace muy feliz el regresar a México. No hay semana que sea más favorita que está en toda la temporada. A partir de aquí aprendí a vivir con la competencia dura y con lo que es jugar a alta presión, pero sobre todo aquí empezó una temporada de ensueño”, explicó Ancer en la presentación del torneo.

El tamaulipeco sabe el compromiso que tiene al ser el mejor golfista mexicano de la actualidad y reconoce que eso es una motivación de cara a la primera ronda del evento que arranca mañana en el Club de Golf Chapultepec.

“Siempre se vive una presión importante, obviamente es diferente llegar con los reflectores encima pero son cosas que vas aprendiendo. El año pasado aprendí con Tiger enfrente, así me me tocó por el camino duro pero esto es sin algo que me motiva porque tengo una ambición de venir a dar un gran resultado”, confió.