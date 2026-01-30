Abogados de Nuevo Laredo se actualizan en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral

Nuevo Laredo, Tam. – La Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C. cerró con éxito el taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, que se llevó a cabo en sus instalaciones. El evento contó con la participación de abogados y estudiantes de la localidad, quienes se beneficiaron de la experiencia y conocimientos del Lic. Ángel Pablo Salinas Zaragoza.

El presidente de la Barra de Abogados, Jorge Luis Miranda Niño, expresó su satisfacción por la gran respuesta de los asistentes y destacó la importancia de seguir profesionalizando el derecho en Nuevo Laredo. “Nos llena de orgullo ver la gran respuesta de los colegas abogados y estudiantes en estas tres jornadas de aprendizaje intensivo”, comentó Miranda Niño.

El taller fue impartido de manera gratuita por el Lic. Salinas Zaragoza, quien compartió su experiencia y conocimientos con los asistentes. La Barra de Abogados de Nuevo Laredo ha estado implementando constantes cursos y talleres para actualizar a los abogados y estudiantes de la localidad, y la llegada de Miranda Niño a la presidencia ha sido un impulso importante para el gremio.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo sigue comprometida con la profesionalización del derecho y la actualización de los abogados, y continuará ofreciendo eventos y talleres de calidad para beneficio de la comunidad jurídica de la ciudad.