ABC pone fin a la suspensión de Jimmy Kimmel y su programa regresa el martes

La cadena decidió reanudar 'Jimmy Kimmel Live!' tras críticas y apoyo de más de 400 celebridades, en medio de tensiones por libertad de expresión y presiones del gobierno Trump

Oscar Villanueva sostiene un cartel afuera del Centro de Entretenimiento El Capitán, donde se presenta el programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!", el jueves 18 de septiembre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Jae C. Hong)

NUEVA YORK.- ABC restablecerá el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras las críticas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, dijeron el lunes ejecutivos de la cadena.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes”, afirmó un comunicado de la cadena.

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre. Kimmel dijo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

Kimmel ha sido el anfitrión de “Jimmy Kimmel Live!” en ABC desde 2003 y ha sido una figura destacada en la televisión y la comedia durante aún más tiempo. También es bien conocido como presentador, habiendo conducido los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.

La reacción a los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue rápida. Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de televisoras afiliadas a ABC, dijeron que retirarían “Jimmy Kimmel Live!” de sus estaciones. Otros, incluidos varios compañeros comediantes, salieron en su defensa.

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes de Kimmel, publicó en las redes sociales que la suspensión de Kimmel era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

A Kimmel se le preguntó en una entrevista con Variety este verano pasado si le preocupaba que la administración tomara medidas contra los comediantes. Expresó su preocupación de que una represión podría estar en camino.

“Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco”, dijo. “Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo”.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han perseguido amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS sobre su cobertura.

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal de NPR y PBS.

Brendan Carr, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, emitió una advertencia antes de la suspensión de Kimmel que criticaba los comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Kirk.

“Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante”.

La suspensión también ocurrió en un momento en que el panorama nocturno está cambiando. CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert durante el verano.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. estaba programado para expirar en mayo de 2026.

La noticia del restablecimiento llegó cuando cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, instaron a los estadounidenses a “luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente” tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, añadieron sus nombres a una carta abierta el lunes de la Unión Americana de Libertades Civiles que argumenta que es “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”.

También el lunes, “The View” de ABC opinó sobre la controversia después de no mencionarla durante dos episodios tras la suspensión de Kimmel. La copresentadora Whoopi Goldberg abrió el programa diciendo: “Nadie nos silencia” y ella y sus compañeras condenaron la decisión de Disney.