Abarrotan centros de votación en Laredo

LAREDO,TX.-Con multitud de mensajes enviados por las autoridades del Condado de Webb, y del Alcalde Pete Sáenz y un llamamiento especial del Regidor de Laredo Texas de asistir a las urnas a votar, este primer día de Elecciones Anticipadas a las del 3 de Noviembre la actividad de los votantes ha sido altísimamente notoria en esta ciudad.

Las elecciones anticipadas se llevarán a cabo del día martes 13 de octubre al 26 del mismo y la fecha del Día de Elecciones Generales será el 3 Noviembre.

Las elecciones anticipadas están operando con un total de 10 sitios designados como casillas para la Votación a cargo del Administrador de Elecciones Suplente José S. Téllez. Desde las 8 de la mañana se abrieron los sitios designados en cinco edificios administrativos y cinco Unidades Móviles para atender los suburbios de la Ciudad de Laredo así como ciudades anexas a esta Ciudad y dentro del Condado de Webb. Las elecciones generales del 3 de Noviembre contarán con 69 casillas en todo el condado.

Todos los días pero en diferentes Horarios del 13 al 26 de Octubre los ciudadanos podrán votar sin importar su domicilio en las fechas anticipadas. Se calcula que hasta el momento en toda la unión americana al menos hayan votado 4 millones de ciudadanos que ya lo han hecho por el Correo.

El Alcalde Pete Sáenz, manifestó que “desde temprana hora hemos visto largas líneas en el Edificio principal de la Ciudad de Laredo- en la Calle de Washington-, eso es bueno porque todos debemos de salir a votar”.

El Regente de la Ciudad Robert Eads dijo estar satisfecho con el inicio de este proceso de Votación y expreso: “ Es un proceso doble el que debemos llevar a cabo, les pido a los ciudadanos en capacidad de Votar que vayan, que tomen las precauciones y medidas sanitarias y que mientras que estén esperando su turno para Votar llenen el Censo”, refiriéndose a que Laredo Texas está por debajo de la media nacional del 60% de cumplir con esta obligación que otorga derechos de carácter económico, de representación y hasta de número de escuelas y fondos federales y estatales. “Dediquen el mismo día para votar y llenar su censo es muy rápido”

La Ciudad y el Condado han tenido cuidado de implementar las mayores medidas de seguridad sanitaria para los Votantes y se exhorta a estos a que sigan las indicaciones especiales por la pandemia. “Estamos ahora con número a la baja en la pandemia gracias a todos que han cooperado siguiendo las medidas sanitarias y por ello debemos de continuar”.

Las autoridades indicaron que pedían a los votantes llevar su cubre bocas, de ser posible liquido germicida –Gel-, su identificación y su propio lápiz si pueden para minimizar las posibilidades de contagio.

“Vine a dar mi Voto en persona a pesar de la pandemia porque debe de haber un cambio”, dijo José M. quien agrego “esto está lento pero vale la pena, no confío en el servicio de correos que ahora ha sido manipulado por Trump” ; mientras que Leobardo L. indico “es mejor votar ahora y estar seguro que mi voto cuente, los hispanos debemos estar unidos… me tomo como media hora desde que llegué, no fue tan tardado”. Entendemos que la tardanza es por nuestra seguridad de salud.