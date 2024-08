Abandona Carmen Lilia a víctimas de incendio en la Nueva Era; deben esperar 4 meses para recibir ayuda

Nuevo Laredo, Tam. — La señora María del Carmen, víctima de un incendio que perdió su vivienda y pertenencias, denuncia la falta de ayuda por parte de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. A pesar de haber solicitado ayuda en el Municipio, no ha recibido ninguna respuesta ni apoyo, y le dijeron que debe esperar al menos cuatro meses para recibir un par de láminas.

“Me quedé sin nada, me quedé en la calle. Tenía a mi familia aquí, habían venido de visita. Y en la noche sucedió eso, que le prendieron fuego al terreno de seguida. Y pues el fuego se vino para mi casa, lo perdí todo”, relató María del Carmen con lágrimas en los ojos, luego de registrarse el incendio en la Colonia Nueva Era.

La señora María del Carmen agregó que ha recibido ayuda de la comunidad, pero que la alcaldesa no ha enviado ninguna ayuda ni ha mandado a nadie del equipo o del Sistema DIF para ofrecer apoyo.

A pesar que el Municipio de Nuevo Laredo tiene un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos, el más grande de todos los 43 Municipios de Tamaulipas, no se ha logrado gestionar un apoyo social para la familia que perdió su patrimonio.

La señora María del Carmen pidió a la comunidad que se toque el corazón y que, aunque sea con lo que puedan, la ayuden a reconstruir su casa y tener un techo donde poder descansar bien.

“Quiero siquiera tener un techo donde poder descansar bien, donde, digamos, poder desocupar el terreno que estoy ocupando, porque no puedo ocupar el mío. Tengo miedo, a la noche me da miedo, no duermo. Y, pues, por eso sí les pido a todos los hermanos que puedan ayudarme a, pues, ya completar mi casa”, expresó con voz temblorosa.

“El municipio no me apoyó ni siquiera para recoger el escombro que dejó el incendio, me dejaron sola no he recibido ninguna ayuda por parte de la Alcaldesa”, mencionó.

“Ella viene a la Nueva Era a donde está el pavimento por donde hay casas bonitas, pero aquí en mi cuadra donde todavía estamos los fundadores para acá no”, agregó.

Cabe mencionar que la señora Carmen está sola en la desgracia y tiene que hacer la mezcla para pegar block bajo una temperatura de 42 grados porque lo que más desea es tener donde dormir y poder hacer su vida normal empezando de cero.