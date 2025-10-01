El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

A tres años de la transformación, Américo rinde mensaje al pueblo de Tamaulipas

Durante este ejercicio de diálogo con el pueblo de Tamaulipas, el mandatario, dará un recuento de los compromisos cumplidos

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya acompañado de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, arribó al Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de esta ciudad capital, para dar su mensaje al cumplirse hoy tres años de la transformación.

Durante este ejercicio de diálogo con el pueblo de Tamaulipas, el mandatario, dará un recuento de los compromisos cumplidos, a la mitad del camino del inicio de su administración, ante representantes de sectores productivos de la entidad, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

El papa interviene en el debate sobre el aborto en EU al plantear qué significa ser provida
Ya están a la venta las entradas para el Mundial de la FIFA 2026 y así puedes conseguirlas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.