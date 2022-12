A pedradas daña vehículos estacionados en una agencia de autos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre, migrante y aparentemente mal de sus facultades mentales, dañó cuatro vehículos estacionados en la Agencia Ford Vista Hermosa.

Con frases incoherentes, el sujeto aseguró que él se había defendido porque lo estaban atacando.

A pedradas el hombre no identificado, porque no aceptó dar sus datos y no traía documentación, daño los vidrios de los cuatro vehículos, uno de ellos propiedad de un cliente de la agencia automotriz.

Las unidades siniestradas son; un Ford Fusión modelo 2008; un Ford Fusión modelo 2010 y un Chevrolet Malibu modelo 2010, propiedad de empleados de la negociación.

Así como un camión de carga, tipo plataforma, modelo 2016, propiedad de una línea transportista y que había sido llevado para reparación.

La mañana del miércoles se reportó al 9-1-1 que en la Agencia Ford Vista Hermosa, ubicada en bulevar Luis Donaldo Colosio y Las Torres, una persona estaba causando daños a varios vehículos, además estaba lesionado por cortaduras en las manos, al romper los vidrios.

Elementos de la Guardia Estatal así como paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar; el agresivo sujeto fue detenido por los uniformados, después de ser atendido.