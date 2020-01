Por primera vez en la historia una mujer dirigirá la orquesta en los Oscar

E.U.-La compositora-directora y presentadora de FM clásica de origen irlandés, Eímear Noone, hará historia al dirigir la orquesta en los 92o Premios de la Academia.

Una mujer dirigirá la orquesta en los Oscar por primera vez el domingo 9 de febrero, anunció hoy la Academia.

Eímear Noone llevará a cabo extractos de las cinco partituras nominadas, convirtiéndola en la primera mujer en dirigir la orquesta de 42 piezas en la historia de la ceremonia televisada, confirmó la Academia.

La compositora-directora de origen irlandés, que escribió partituras premiadas para World of Warcraft y Warlords of Draenor, ha sido descrita como “la reina irlandesa de la música de juegos” y es una de las compositoras más reconocidas de la industria de los videojuegos.

Lejos de sus éxitos en el podio, Noone también presenta el innovador programa de Classic FM dedicado a la música de videojuegos, High Score.

En declaraciones a Classic FM, Noone dijo: “Es un honor ser invitada a dirigir a algunos de los mejores músicos de orquesta del mundo para representar el trabajo de los compositores más emblemáticos de la industria del cine. Tal filosofía de celebración es muy familiar en Classic FM y es la inspiración y la energía detrás de todo nuestro trabajo “.

En una entrevista con Variety, Noone confirmó: “Los maravillosos productores de los Oscar decidieron que les gustaría ver finalmente una presencia femenina en el podio después de todos estos años”.

Se espera que el director musical de los Oscar, Rickey Minor, que arregló y dirigió la música en los 91 Premios de la Academia, dirija el resto de la ceremonia. Noone describió a su colega como “un increíble espíritu afín que se esfuerza por elevar la música y los músicos en cada giro posible”.

Cuando se le preguntó si estaba nerviosa por la ceremonia, Noone dijo a la revista: “Estaría muerta por dentro si no tuviera ninguna preocupación. Afortunadamente para mí, tengo amigos en la orquesta y tengo amigos en la página frente a mí. El fondo cambia, pero los pequeños puntos negros en la página siempre están en casa para mí.

“No importa en qué país me encuentre o en qué sala de conciertos, no importa: la partitura es donde están mi mente y mi corazón”.

Noone dirige entre 40 y 50 conciertos al año en todo el mundo y ha dirigido algunas de las mejores orquestas del mundo, incluidas la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Dallas, la Sinfonía nacional, la Filarmónica Real de Londres y la Sinfónica de Sydney en Australia.

Noone también es la directora principal de Video Games Live, el espectáculo de gira orquestal de más larga duración, y ha dirigido algunas de las mejores piezas del repertorio clásico, incluyendo The Firebird de Stravinsky, la Sinfonía ‘New World’ de Dvo?ák y la producción inaugural del Ballet de Los Ángeles de The Tchaikovsky’s The Cascanueces.

Junto con su éxito en la música de videojuegos, ha escrito extensamente para cine, habiendo trabajado en partituras para los thrillers Mirrors y The Hole.

En la ceremonia, realizará extractos de todos los puntajes nominados por la Academia, incluida la banda sonora de Joker, ganadora del Globo de Oro de Hildur Guðnadóttir, y el puntaje final de John Williams de Star Wars, The Rise of Skywalker.

“Es un honor estar allí, para ayudar a normalizar algo que hago todos los días”, le dice a Variety. “Las niñas pequeñas en todas partes verán esto y dirán:” Creo que haré eso “. Eso es lo que queremos”.