‘Dejémonos de mam…’: piden en Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.-El defensa Jesús ‘Chapo’ Sánchez reprendió con dureza a sus compañeros de las Chivas en el vestidor.

A través de las imágenes de ChivasTV, se dio a conocer parte de la acalorada charla que hubo entre la plantilla al finalizar 1-1 el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, donde Atlas les arrebató el triunfo en los últimos minutos.

El canterano de Chivas les pidió más compromiso a los jugadores y dejar de ‘meterse el pie’ entre ellos mismos.

‘Era un partido especial para dar un golpe en la mesa y no lo hicimos por los pequeños detalles. Tenemos que dejarnos de mam…., cumplir con lo que nos toca y ya, sin poner pretextos, sin quejarnos. Todos los put.. días nos quejamos. Todos. ¡Ya basta! ¡Tenemos que trabajar todos los put.. días para ganarnos un pinche lugar! Y ganarnos la inercia… la inercia era esta.

‘No hay que jugar con esta put.. playera que representa tanto para todos. Y me incluyo, a lo mejor a mí me está faltando algo, no estoy jugando, pero todos hay que dar más. Nos no nos podemos conformar con venir a entrenar y ya. Hay que dar más, más, más. ¡Este equipo tiene que ser ganador todos los put.. días!’, concluyó el ‘Chapo’ Sánchez.

En el actual torneo Clausura 2022, Chivas tiene una efectividad del 39.39% luego de sumar 13 puntos de 33 en disputa.