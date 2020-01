12 de enero: Día Mundial del Mazapán

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy no puedes decir que no a este delicado y apetitoso dulce navideño, uno de los más tradicionales de la época que, como cada año, pasteleros, buenos comedores y críticos gastronómicos degustan hoy, 12 de enero, con motivo del Día Mundial del Mazapán.

Aunque ya hayan acabado las celebraciones de Pascua, los mazapanes no pueden faltar en tu despensa y es que todavía queda sitio en tu estómago para un par más.

¿Su origen? Este delicioso manjar se remonta al año 1512, fecha en la que se data la primera referencia escrita de este producto. Sin embargo, fue en el siglo VIII cuando los árabes lo introdujeron en Europa con la invasión musulmana de la península Ibérica, según el antiguo archivero municipal de Toledo, Clemente Palencia Flores, municipio donde el dulce es mundialmente conocido.

Su nombre proviene del término ‘pan de marzo’ y se elabora a partir de almendra cruda pelada y azúcar. Se mezclan y trituran hasta conseguir una pasta uniforme y, tras dejarla reposar, se hornea a 180º durante unos minutos.

Aunque son conocidos en gran parte de Europa, son los de Soto y Toledo, España, los más famosos. Si todavía no los has probado no esperes para hacerlo y acude a una pastelería o prueba a elaborarlos en tu propia casa. ¡Seguro que así sorprendes a todos tus invitados!”,

“articleSection”: “Sociedad”