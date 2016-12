Muere Allan Williams, el hombre que vendió a los Beatles por 9 libras

CIUDAD DE MÉXICO.- “Nunca llegarán a nada sin mi ayuda”, le dijo Allan Williams a John Lennon. El primer representante de los Beatles ha fallecido este viernes a los 86 años, según ha anunciado en Twitter The Jacaranda Club, el mítico local que regentaba y que vio nacer a McCartney, Lennon, Starr y Harrison.

Today our founder and the man who discovered the Beatles passed away at the age of 86

Allan Williams, you will be missed pic.twitter.com/Mh7sq5Er4q

