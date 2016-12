Federación debió hacer 4 refinerías

No se entiende porque el gobierno federal no edificó al menos cuatro refinerías, evitando con ello el importar gasolina a precio elevado. [Archivo/ Líder Informativo]

No atendió a PEMEX, afirma Salvador Rosas Quintanilla, agente aduanal de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- No se entiende porque el gobierno federal no atendió a PEMEX, construyendo cuando menos cuatro refinerías y no dedicarse a importar combustibles a precios elevados.

Desde luego que esa edificación de refinerías representaba una inversión, pero que tenía que hacerse para evitar lo que se vive ahora, comentó Salvador Rosas Quintanilla, agente aduanal de Nuevo Laredo.

“Para producir un litro de gasolina, contando con las refinerías se necesitan tan solo 6 pesos, entonces no se entiende la actitud del gobierno federal que desde hace sexenios no atendió a PEMEX como debiera, además las reformas estructurales no han funcionado como prometieron los funcionarios”, añadió Rosas Quintanilla.

El impacto desde luego que será negativo en todos los sentidos, todos los rubros de la economía local se verán afectados, pero finalmente como siempre sucede serán las clases más desprotegidas quienes sufran más por esta situación.

Las mercancías que se transportan por cualquier medio y que se mueven mediante combustibles, tendrán que sufrir impacto en sus costos, el transporte público y las mercancías ya a la venta también, señaló.

“A finales del sexenio pasado y principios del actual, se planeó edificar la refinería en Tula de Allende, Hidalgo., proyecto que finalmente quedó suspendido, porque definitivamente una refinería se tiene que construir en un lugar cercano a donde haya agua suficiente”, comentó Rosas Quintanilla.

El Agente Aduanal, dijo que las empresas que mueven mercancías a través del comercio exterior, se verán sumamente afectadas.