‘You’: Tan perversa como tú

La actriz es Love, la contraparte de Joe (Penn Badgley). [Foto: Alana Paterson/The New York Times y Cortesía Netflix]

NUEVA YORK.- Últimamente, Victoria Pedretti ha interpretado mujeres al borde de la locura.

Y uno podría pensar que luego de encarnar al alma torturada de Nell Crain en The Haunting of Hill House y de dar vida a Leslie Van Houten, una integrante de la familia Manson, en Había una Vez… en Hollywood, estaría ansiosa por un descanso.

Pero entonces aparecieron los creadores de la serie You y le propusieron un papel interesante (otra asesina, aunque profundamente empática), simplemente no se pudo negar.

“Deseaba ver lo que podía ofrecerle a esta historia. Y sentí que tenía las herramientas necesarias”, dice.

Los fans de You, cuya segunda temporada estrenó el jueves en Netflix, ya están familiarizados con el obsesivo pero encantador Joe Goldberg (Penn Badgley), quien seduce a mujeres antes de matarlas.

Pero ahora encuentra la horma de su zapato en el personaje de Pedretti, Love Quinn, una mujer que es tan obsesiva y encantadora como él… e igualmente dispuesta a hacer lo que sea para conservar una relación.

La actriz explica que aceptó el reto porque le permitía “ejercitar el músculo de la empatía”. Porque Love es una chica tan dañada por traumas familiares, que se aferra a una imagen malsana del amor.

Es fascinante verte dar vida a Love porque es muy parecida a Nell, aunque lidian de manera muy distinta con los traumas familiares. Love casi luce en paz cuando le dice a Joe que asesinó a su casera…

¡Oh, por Dios, qué momento más bello! Este asesino mirando a Love como si ella estuviera loca. Cuando leí el guión, pensé: ¿Cómo le voy a hacer para actuar esto?’.

Queda claro que no es una mujer que necesita ser rescatada… Eso frustra la inexorable teoría de Joe en torno a que las mujeres son débiles sin él.

Sí. Uno no mira a esta mujer y piensa: ‘Oh, es una chica dura’. Pero entonces llega diciendo lo que dice, y no es para nada delicada. Mira lo que ha vivido y la manera en la que lidia con ello.

“Sabe que es increíblemente fuerte. Y apoya a Joe tanto porque ve en él a un espíritu parecido al de ella. Él también es alguien que ha lidiado con el dolor. Así que siente que merece tener el mismo nivel de paz y de autodominio que ella ha adquirido con años de práctica”.

¿Crees que la forma en que Love racionaliza sus acciones le impide tener un final feliz con Joe?

Para mí son tan perfectos el uno para el otro que… es decir, es algo loco porque él es un tipo delirante. Pero huye de su media naranja. No puede verla como la criatura indefensa que necesita ayuda y protección porque ella es la protectora suprema.

“De modo que pierde su atractivo en el momento en que se expresa libremente y deja en claro quién es en realidad y lo que está dispuesta a arriesgar por él. Tan pronto como hace algo imperfecto, se devalúa completamente. Creo que él siempre va a encontrar un defecto y por eso seguirá buscando”.

Con todo, Love y Joe parecen sentir compasión el uno por el otro, si bien de modos retorcidos. ¿Consideras que el amor entre ellos es necesario?

Yo creo en el amor y en el arte por sobre todas las cosas, y en que hay un camino hacia el amor bueno, saludable, productivo, tierno y cálido. Pero es difícil encontrarlo, no es algo que nos enseñen a hacer.

“Hay muchos tipos de relaciones que llamamos amor pero creo que no tienen nada que ver con ese sentimiento. Probablemente abusamos de ese concepto, pero no me parece que la gente se esté esforzando en encontrarlo”.

Alguien me dijo una vez que el trauma, especialmente el de tipo familiar, es lo que une a mucha gente, ya sea como amigos o pareja. ¿Crees que es el caso de Love y Joe?

Tanto You como The Haunting of Bly Manor enfatizan esa idea de que uno elige a su familia. Y creo que buscamos a personas que sean capaces de ser sensibles ante nuestras experiencias.

“Diría que el superpoder de Love es su gran sensibilidad hacia lo que han vivido otras personas… hasta que comienza a matarlas, ja, ja, ja”.