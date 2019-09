Yo sí estaba enamorada de Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si tú y yo nos robamos una bicicleta ¿pues qué somos?, pues rateras de bicicleta”, dice Yolanda Andrade ante el silencio de Verónica Castro, quien niega que estuvo casada con la conductora, mientras que ella afirma lo contrario y que en su momento sí estuvo enamorada.

“Es algo que se salió fuera de control. Lo que en algún momento fue bonito se convirtió quizás para el otro lado vergonzoso, pero para mí sí fue importante, para mí sí fue relevante, para mí en ese momento sí estaba enamorada y si eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio o no sé qué le pasa por su corazón o por su mente, esa es su vida y parte de mi vida en algún momento fue ella, no tiene nada de malo, no hicimos nada malo”, dijo Yolanda.

Después del revuelo mediático que causaron los dimes y diretes de ambas, la conductora quiere que la paz regrese a su vida. Acepta que por las circunstancias en las que se fue dando el escándalo ambas estaban enojadas. Es por ello que las declaraciones que dieron pudieron estar alzadas de tono.

“Yo lo que quiero es paz y mi verdad, lo que yo expresé, lo que yo dije, lo que ella dijo y todo este jugueteo de comentarios e insultos desagradables, porque me parece que ya estamos bastante grandecitas, me parece que ya no nos queda, que no está bien, que no está correcto como mujeres… Una vez más nos prendimos, me prendí yo, se perdió ella. Ella habló muy despectivamente de mí en Argentina”, comentó.

La conductora hizo hincapié en que “No tiene nada de malo” porque tener cualquier preferencia sexual no debería de sorprender a nadie, es por ello que le dolió el comentario de Verónica cuando dijo “ésta lesbiana”.

“Ya pasó, yo no dije ninguna mentira, cuál es el impacto… en lo que se refiere a las dos, se refiere también a un respeto a la comunidad porque es muy despectivo decir ‘esta lesbiana’. Entonces tu apuntas para allá y hay tres dedos que te apuntan para acá y ya”, senaló.

“Este tipo de cosas o de preferencias, no tiene que ver absolutamente con la carrera de nadie…a Verónica la gente la quieren muchos. Verónica, y todos ustedes lo saben, tiene este ángel mágico que le dio Dios para estar en la televisión, porque en cuanto la vez te encanta y todo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la persona. Todos los actos tienen consecuencias, cuando pasa el tiempo lo que hayas hecho bueno o malo tiene fruto. Aquí no hicimos nada malo, no se tiene que crucificar a nadie”, abundó.

Sobre el retiro de Verónica Castro, opinó que es la vida de ella, pero que tal vez lo dijo por un impulso “porque somos mujeres, porque nos da la emoción, porque nos enojamos y decimos cosas. Por lo que ella dijo en Argentina yo me enojé acá y sí me dolió porque dije ‘oye y por qué’, si tú y yo nos robamos una bicicleta, ¿pues qué somos?, rateras de bicicleta”, indicó.