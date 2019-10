Yo quiero vivir: Niños con cáncer en protesta

Desde hace dos meses el Seguro Popular no cubre la entrega de metotrexato y la vincristina, medicamento para los menores con cáncer.

CIUDAD DE MÉXICO.-Entre la manifestación para exigir quimioterapias resaltaron las voces de David y Brenda, ambos de 11 años y con leucemia linfoblástica aguda. Acudieron en nombre de todos los niños de la Clínica 25 del IMSS y del Hospital Universitario.

“Dicen ‘no, es que no llegó su medicamento'”, cuenta la niña, que es atendida en el HU y el 1 de noviembre cumplirá dos años con la enfermedad.

“Se podría decir que la batería queda más baja de nosotros, ¿por qué?: porque la quimio es para nosotros vivir. Porque nosotros sin la quimio nos podemos sentir débiles, no queremos comer”.

Desde hace dos meses el Seguro Popular -que a nivel nacional está en proceso de desaparecer para crear el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar- no cubre el metotrexato y la vincristina que ocupa Brenda, y su mamá, Edith Verónica Saavedra, le ha pedido ayuda a la Alianza Anticáncer para comprarlos.

Las mamás traían en su ropa un listón dorado que representa la lucha contra el cáncer infantil. Pasadas las 10:00 horas iniciaron su actividad en la Macroplaza y dibujaron la forma de ese listón.

Encendieron veladoras blancas, rezaron y al grito de “¡queremos quimios!” caminaron hasta la entrada del Palacio de Gobierno, donde tres policías de Fuerza Civil de inmediato bloquearon el acceso.

“Que nos mande medicamentos, todas las quimioterapias”, le pide David al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Que nos traiga quimios para los niños y para mí, para que

todos los niños no se queden atrasados ni que recaigan”.

Su mamá, Severa Hernández, es ayudante de limpieza. Ha vendido empanadas afuera de una Iglesia y ha boteado para comprar la vincristina que necesita.

El niño sostiene una cartulina azul donde se lee “Que la luz no se apague y mis quimios no me falten”, y recalca que quiere vivir.

“Yo quiero vivir”, comenta, “porque yo tengo familiares, tengo a mi mamá, tengo a mis sobrinas y tengo a mi hermana… Y yo los quiero volver a ver, no quiero estar en otro lugar apartado de ellos”.

Las mamás están cansadas de promesas y buenas intenciones, y quién para luchar mejor que ellas: afirman que no pararán hasta no haya un solo niño al que le falte su quimio.