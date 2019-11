“Yo no tuve que perder a mi mamá para ser famosa”: Frida Sofia a Chiquis Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.-El pasado jueves se llevaron a cabo Los Premios de la Radio en Texas en donde se premió a lo mejor de este medio de comunicación, luego del show, los artistas invitados siguieron la fiesta y fue ahí en donde “Chiquis” Rivera y Frida Sofía tuvieron una pelea en la que supuestamente la hija de La Diva de la Banda defendió a Lupe Esparza.

De acuerdo con Suelta La Sopa, a “Chiquis” Rivera no le pareció la forma en que despectivamente se estaba refiriendo Frida Sofía al líder del grupo Bronco, por lo que la intérprete de “Martes es muy lejos” le dijo a la hija de Alejandra Guzmán que lo respetara.

Ante esta petición, Frida Sofía entró en cólera y comenzó a gritar groserías por lo que la gente con la que trabaja la hija de Alejandra Guzmán se la terminó llevando del lugar.

Pero ahí no quedó todo, de acuerdo con la periodista Carolina Sandoval, Frida Sofía hizo unas declaraciones muy desagradables.

“Una de las frases que parece, bueno no, que dijo Frida, no les pues puedo mentir es que: ‘Yo no tuve que perder a una mamá para ser famosa’.”

Tras estas declaraciones los conductores de Suelta La Sopa lamentaron lo dicho por Frida Sofía y recordaron que Alejandra Guzmán pudo haber fallecido en el mismo accidente que Jenni Rivera.

Cabe recordar que La Diva de la Banda y la Rockera fueron grandes amigas y que incluso “La Guzmán” sigue recordando a Jenni Rivera cada año con fotografías de ambas y con mensajes de cariño.

Frida Sofía no se quedó callada y le mandó un mensaje a Chiquis por medio de sus redes sociales en donde le aseguró que “pronto” se volverán a ver y que espera que puedan hablar.

Por su parte la hija de Jenni Rivera no se ha pronunciado al respecto ni ha hecho alguna publicación de lo que sucedió con Frida Sofia.