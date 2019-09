Yalitza pide investigación a fondo en caso Ayotzinapa

YUCATÁN.- Yalitza Aparicio se sumó a pedir justicia e investigación a fondo el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, que este jueves cumplieron 5 años.

La actriz nominada al Oscar se encuentra en Mérida, Yucatán, para participar en la “Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas”, que promueve el Consulado de los Estados Unidos en el Estado y el Instituto de Emprendedores; así como el congreso de “Gente Nueva”, organizado por la Universidad Anáhuac Mayab.

Me han preguntado si esto ha sido suerte o destino y yo creo que no fue ninguna de las dos, yo creo que fue el hecho de salir de esta burbuja, el atreverme, el descubrir de que era capaz de hacer, no solo lo que me habían dicho, consideré que si había sido suerte debería de comprarme la lotería, si fue de que mi destino estaba escrito, pues nos sentaríamos a esperar y nada está escrito, depende de ti a donde quieres llegar”, opinó sobre la fama que hoy goza.

Yalitza Aparicio señaló que aunque ha recorrido diferentes partes del mundo por trabajo, dijo sentirse orgullosa de ser una mujer indígena.

He visitado diferentes lugares, pero nunca me he olvidado de mi tierra, mi comunidad me ha dicho que se sorprende de verme caminando haciendo el mandado, o me dicen ¿cómo vas a comer frijoles? Yo les digo que sigo siendo la misma, me dicen que ya no soy la misma Yalitza que porque ya convivo con personalidades. En octubre estaré en Tlaxiaco y veré al resto de mi comunidad”, adelantó.