Ya es inmortal Tiger Woods; ingresa al Salón de la Fama

CIUDAD DE MÉXICO.- Le llegó el momento más esperado a Tiger Woods.

El golfista estadounidense fue ingresado al Salón de la Fama del Golf Mundial.

Los motivos que llevaron a la PGA a convertir a Woods en «inmortal» son los siguientes: 82 victorias en el PGA Tour, 15 Majors y 120 millones en ganancias.

Su hija Sam Alexis Woods, de 14 años, hizo la presentación para este momento especial en la carrera de Woods.

"I am so proud to present my dad."@TigerWoods is inducted into the Hall of Fame by his daughter, Sam. pic.twitter.com/UDtAcMr0hQ

