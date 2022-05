‘Ya es hora de pasar a la acción’, dice Obama tras tiroteo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se registrara una masacre en una primaria de Texas que dejó un saldo de 21 personas muertas, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó los hechos y afirmó que ‘ya es hora de pasar a la acción’.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Obama externó unas palabras de consuelo a los familiares de las víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. ‘En todo el país, los padres están acostando a sus hijos, leyendo cuentos, cantando canciones de cuna y, en el fondo, están preocupados por lo que podría pasar mañana después de dejar a sus hijos en la escuela o llevarlos al supermercado, tienda o cualquier otro espacio público’, lamentó el exmandatario.

Por lo anterior, reveló que ‘Michelle y yo lloramos con las familias de Uvalde, que están pasando por un dolor que nadie debería tener que soportar. También estamos enojados por ellos’. Asimismo, recordó los acontecimientos previos que han aquejado al país de norteamericano durante hace una década. ‘Casi diez años después de Sandy Hook, y diez días después de Buffalo, nuestro país está paralizado, no por el miedo, sino por un lobby de armas y un partido político que no ha mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estas tragedias’, aseveró. De igual manera, señaló que ‘ya es hora de pasar a la acción, cualquier tipo de acción. Y es otra tragedia, más tranquila pero no menos trágica, que las familias esperen otro día’.

Finalmente, expresó ‘que Dios bendiga la memoria de las víctimas y, con las palabras de la Escritura, sane a los quebrantados de corazón y venda sus heridas’.

18 de los asesinados eran menores de edad

Según el reporte, 18 de los asesinados eran menores de edad y 3 adultos. Previamente, el gobernador Greg Abbott, informó que el saldo de este ataque eran 15 personas. El agresor ‘disparó y mató, de manera horrible e incomprensible, a 14 estudiantes y mató a un maestro’, dijo el gobernador texano más temprano.

Greg Abbott, explicó en una rueda de prensa que el agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, entró con un arma de mano y, posiblemente con un rifle, en el centro Robb Elementary School, de la localidad de Uvalde, a unas 83 millas (133 kilómetros) de San Antonio. El sospechoso también habría disparado a su abuela antes de entrar en la escuela y volver a abrir fuego, dijo Abbott. No dio detalles sobre la condición de la mujer. Poco después, Romas, que residía en Uvalde, fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos, agregó Abbott.

‘¿Cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentar al lobby armamentista?’: Biden

El presidente Joe Biden dijo estar harto de este tipo de tragedias y advierte que ‘tenemos que actuar’. ‘Otra masacre: niños inocentes de segundo o tercer año, viendo a sus compañeros morir como en un campo de batalla’, lamentó en una declaración en vivo.

‘Como nación nos tenemos que preguntar, en nombre de Dios, cuándo vamos a plantarnos ante el lobby de armas’, fue el mensaje clave del

mandatario estadounidense, quien, consciente de lo que es perder un hijo porque su hijo Beau murió de cáncer, lamentó: ‘Perder un hijo es

como que te arranquen un pedazo de tu alma’. Hay padres, continuó, que ‘nunca más verán a sus hijos. No los verán saltar en las camas. Padres que nunca volverán a ser los mismos’.