Ya afectó Covid temporada de la NBA

HOUSTON, TX.- Todavía no van ni 24 horas que arrancó la NBA, y el Covid-19 ya está haciendo de las suyas.

La Liga dio a conocer esta tarde que el duelo entre el Thunder de Oklahoma y los Rockets de Houston fue pospuesto de acuerdo a los protocolos de seguridad y salud de la NBA.

Jugadores de Rockets dieron positivos, además de que otros están en cuarentena y por eso no pueden juntar la cantidad de basquetbolistas necesarios para jugar.

Además, hay una investigación sobre el estrella James Harden, a quien acusan de haber estado en un club nocturno, algo que el jugador negó en sus redes sociales, diciendo que el video de la visita al Strip Club era antiguo.

Por lo pronto, la NBA, que concluyó su temporada pasada en una burbuja en Orlando –donde no se dio ningún positivo–, ya tomó cartas en el asunto.

“Tres jugadores de los Rockets tienen pruebas que fueron positivas o no concluyentes por coronavirus según el programa de pruebas de la NBA. Siguiendo el protocolo de rastreo de contactos, otros cuatro jugadores están en cuarentena en este momento”, señalaron.

“Como tal, los Rockets no tienen los ocho jugadores disponibles requeridos por la liga para continuar con el juego de esta noche contra el Oklahoma City Thunder”.

