Wisin y Yomaira anuncian que serán padres de nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, anunciaron que volverán a convertirse en padres. La pareja compartió la feliz noticia en una entrevista para la revista Hola! en donde expresaron su alegría porque pronto darán la bienvenida a su cuarto bebé, esto después de la pérdida de su hija Victoria, quien falleció al mes de nacida hace cinco años.

El también productor de música, quien saltó a la fama tras formar el dueto Wisin y Yandel, realizó una sesión fotográfica junto a su esposa para dar a conocer la enhorabuena este domingo, sin duda el mejor regalo para la pareja en medio de las celebraciones por el Día del Padre.

Yomaira Ortiz se encuentra en el quinto mes del embarazo. Tanto ella como su esposo están listos para recibir a su nuevo integrante de la familia. La pareja reveló que están esperando a un varón, al que llamarán Daniel.

“Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mí una bendición, han sido llaves de mi madurez , así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso “, compartió Wisin, cuyo nombre real es Juan Luis Morera.

El rapero puertorriqueño señaló que no podía creer que su esposa estaba embarazada de nuevo. Comentó que ha sido una “experiencia bien chévere” y que está disfrutando cada día de su paternidad.

“Ya se me había olvidado la posibilidad de que mi esposa pudiese quedarse embarazada otra vez, así que fue algo sorpresivo. No lo podía creer, pero estoy muy feliz, de verdad. Fue una experiencia bien chévere y que todavía estoy disfrutando cada día porque no me lo creo. De verdad no me lo esperaba”, dijo.