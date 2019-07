Warner Bros. cree que Birds of Prey será un fracaso

Los errores de Liga de la Justicia se podrían repetir con Birds of Prey.

E.U.- Parece que Warner Bros. no aprende de sus errores y podría repetir la historia de Liga de la Justicia con Birds of Prey. De acuerdo con reportes internos, los ejecutivos de la compañía no están seguros de la película y estarían pensando cambiarla toda a menos de un año de su estreno.

Esto sería un tanto contradictoria por parte de la gente del estudio, pues en los primeras proyecciones de prueba a algunos medios especializados y público; el recibimiento fue positivo, todo el mundo alabó el nuevo filme de Harley Quinn, apuntando en teoría a un éxito para su lanzamiento en 2020.

De hecho, los comentarios concuerdan en lo excelentes que son las actuaciones y personajes en general; desde Margot Robbie como la misma Quinn, hasta Ewan McGregor como Black Mask; de quien se presume, será el primer villano gay de las películas de superhéroes.

Suicide Squad fue otra película cambiada de improvisto como Birds of Prey y Liga de la Justicia

La historia de inseguridades de Warner para con las películas de DC es muy conocida. Además de Liga de la Justicia, Suicide Squad también fue cambiada de último momento; de hecho se ha mencionado que existen 3 versiones diferentes del filme, con distintos tonos cada uno.

Se tiene el corte de David Ayer, uno hecho en los reshoots y el de cine; de ahí que luzca tan diferente entre su primer trailer y el resultado final. De Liga de la Justicia es mejor ni hablar, es un drama que involucra el despido de Zack Snyder, la muerte de su hija, el corte de Joss Whedon y el bigote de Henry Cavill.

Con esto está por demás decir que el hacer modificaciones a Birds of Prey en estos momentos es lo peor que podrían hacer. Si tienen miedo de que sea un fracaso, los movimientos de último momento asegurarían ese descarrilamiento de un tren que aún no sale de la estación.

Deberían de seguir el ejemplo de sus grandes éxitos; Mujer Maravilla, Aquaman y Shazam! prácticamente no tuvieron intervención de los ejecutivos ni modificaciones intempestivas; lo que les aseguró una buena taquilla y críticas positivas.