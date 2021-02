Vuelve a fallar sistema aduanero

NUEVO LAREDO, TAM.- Por segunda semana consecutiva en Nuevo Laredo y en todas las aduanas es difícil validar los pedimentos y pagar en los bancos para importar las mercancías, pero el SAT no aclara qué ocurre y siguen las interminables filas de camiones con carga.

A lo largo del pasado jueves se observaron kilométricas filas sobre la carretera federal 35 en Laredo, Texas, antes de llegar al Puente Comercio Mundial y al Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo, lado mexicano, por las fallas del sistema de operación aduanera, lo que ocasionó constantes quejas de los operadores de carga que permanecieron horas formados en lado americano para importar las mercancías.

Varios usuarios de la aduana de Nuevo Laredo, que pidieron no se publiquen sus nombres, lamentaron que el gobierno federal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no resuelvan desde hace días las fallas del sistema operativo aduanero y lo consideran grave porque no se pueden validar las importaciones y eso ocasiona pérdidas en la recaudación para todo el país.

Desde hace dos semanas, las agencias aduanales y empresas del autotransporte de carga no realizan sus actividades con facilidad, por eso una gran cantidad de mercancías permanecen en las bodegas en Laredo, Texas sin enviarse para importación y otras tantas en lado mexicano sin exportarse.

Las agencias aduanales enfrentan dificultades para realizar la validación, que es el proceso electrónico para comprobar que los datos asentados en el pedimento cumplen con los criterios del SAT, y al no validarse, en consecuencia los bancos tampoco recibieron el Pago Referenciado por parte de las agencias aduanales.

A principios de diciembre pasado, el Administrador de la aduana, Ricardo Díaz de la Serna García, confirmó que Nuevo Laredo es la aduana con mayor recaudación al presentar un informe durante la reunión virtual del Comité de Facilitación Aduanera, un ejercicio que se realiza cada mes para escuchar peticiones, quejas y compartir información con representantes de los sectores usuarios del comercio exterior.

De agosto a octubre, la aduana de Nuevo Laredo ha registrado un promedio mensual por más de 100 mil operaciones, y con tendencia creciente porque en julio registró 96 mil 259 operaciones, mientras en octubre se contabilizaron 113 mil 944 operaciones.

Por exportación, mencionó que la tendencia también ha sido a la alza con un 13 % más de operaciones comparado con 2019, lo que se refleja a diario con largas filas en el Puente Internacional 3.