Vuelos de Interjet continúan con retrasos

Usuarios llegaban con horas de anticipación, más de dos o cuatro, en búsqueda de no padecer los retrasos.. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasajeros de la aerolínea Interjet padecieron retrasos este viernes ello a pesar de haber anunciado que las afectaciones se registrarían hasta el miércoles 31 de julio, a causa de la falta de personal.

Incluso familiares acompañaron a los viajeros para cerciorarse de que en esta ocasión sí pudieran abordar. Es el caso de Guillermina Aguilar quien dijo que aún retrasando el vuelo desde el martes a su familiar Ernesto Rivera, el día de hoy le retrasaron nuevamente la salida a Los Cabos más de 3 horas.

Alrededor de las 15:00 horas contó que debió salir desde el medio día, ello después de haber perdido dinero en las reservaciones de hotel que tenia.

Interjet haría devoluciones un año después

Aguilar señaló que el día martes, cuando debió salir el vuelo, personal en el mostrador dijo que si solicitaban el reembolso se lo entregarían dentro de un año.

Por su parte, Jenny Sánchez dijo que ella, su esposo y su hijo viajan a Tijuana, pero tras la modificación en vuelos, ayer jueves le dieron horario de las 7:00 de la mañana y les cambiaron nuevamente el horario hasta las 15:00 horas.

Otros usuarios llegaron con horas de anticipación, más de dos o cuatro, en búsqueda de no padecer los retrasos.

Salvador Zamora Mijares, coordinador Nacional de Módulos de Aeropuertos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que datos al respecto los ofrecería el área de comunicación social.

No obstante no afirmó que se haya regularizado las operaciones de esa aerolínea en particular y pidió esperar la publicación de los datos de organismo.

En redes sociales también continúan las quejas este viernes e incluso siguen reclamando un hecho ocurrido el lunes, en el que una aeronave no tenía aire acondicionado lo que originó malestares a pasajeros con enfermedades previas.

Cabe recordar que el corte ofrecido por la Profeco el día miércoles, señaló 155 vuelos afectados entre cancelados y demorados, con efectos para 21 mil 245 pasajeros.