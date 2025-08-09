Vuelca mujer en la autopista Nuevo Laredo–Monterrey; presentaba contusiones

Lo que sería un viaje festivo hacia Monterrey terminó en tragedia

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 185 y es investigado bajo la hipótesis de una posible falla mecánica en la camioneta tipo pick-up que conducía. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Lo que sería un viaje festivo hacia Monterrey terminó en tragedia para una mujer de 35 años, identificada como Raquel, quien sufrió una aparatosa volcadura en la autopista Nuevo Laredo–Monterrey.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 185 y es investigado bajo la hipótesis de una posible falla mecánica en la camioneta tipo pick-up que conducía.

Raquel, quien presentaba una probable fractura en el brazo derecho y contusiones en la cabeza, fue atendida por paramédicos de Bomberos de Rescate y trasladada al Hospital del Seguro Social.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba sola desde Nuevo Laredo con destino a la capital de Nuevo León cuando perdió el control de su vehículo, que salió de la carpeta asfáltica y volcó en al menos dos ocasiones.

En su declaración, la mujer señaló que se dirigía a una boda y que, de forma repentina, se encontró fuera de la carretera, sin recordar con exactitud los segundos previos al percance.

Autoridades exhortaron a los conductores a realizar revisiones mecánicas periódicas a sus vehículos antes de emprender viajes largos, para reducir el riesgo de accidentes.